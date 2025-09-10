同性伴侶登記｜行會成員僅吳秋北缺席投票　葉劉：需向特首解釋

立法會今日（9月10日）以71票反對、14票支持及1票棄權，否決政府提出的《同性伴侶關係登記條例草案》，各主要政黨中只有新民黨集體投支持票。自立法框架提出以來一直堅定支持的新民黨主席葉劉淑儀表明，她要求該黨成員全部投支持票。她直言曾因支持立法而在街上被人指問，但她強調自己並非支持同性婚姻，而是支持法治，不擔心今次投票決定會影響年底的立法會選舉。



身兼行政會議召集人的葉劉淑儀又表示，今日沒有出席投票的行會成員要對特首有所解釋，立法會中唯一缺席今日投票的行會成員是工聯會會長吳秋北，有知情人士透露，他以公務為由缺席。



葉劉淑儀強調，「通過條例絕不等同贊成同性婚姻」。（直播截圖）

葉劉要求新民黨議員全部投支持票

政府提出同性伴侣關係登記後，無論是議會內還是社會上都有強烈反對聲音，投票前夕，政圈有消息指多名議員被要求反對草案，新民黨議員會否「轉軚」尤其受到關注，但最終6名新民黨議員一致投下支持票。

葉劉淑儀今日在草案二讀辯論時發言表明，她要求所有新民黨議員支持草案。她表示，今次立法源於終審法院裁決，而相關裁決符合法理，僅保障同性伴侶私生活權益，絕非承認同性婚姻。她強調，基本法第37條立法原意明確指向一男一女婚姻，同性婚姻不符合基本法，而政府今次提出的條例草案只是回應了最低限度法律保障。

9月10日，立法會否決《同性伴侶關係登記條例草案》，投支持票的新民黨議員在該黨主席葉劉淑儀帶領下見記者。（何夏怡攝）

葉劉：不支持同性婚姻 但要尊重法治

政府提出訂立同性伴侶關係登記條例，源於「彩虹行動」成員岑子杰在2018年就香港拒絕承認海外同性婚姻提出司法覆核，終院在2023年10月裁定，港府不承認海外婚姻不違反《基本法》，但根據《香港人權法案條例》第14條特區政府需履行積極義務，為同性伴侶提供替代框架，給予他們適當權利，保障他們的私生活。

葉劉淑儀在草案被否決後見記者，表示條例草案不能通過是意料之內，但新民黨認為應該尊重法治，支持終審法院的裁決，作為政黨亦都有責任反映社會少數人的聲音。被問到會否對新民黨參與年底選舉有影響，葉劉表示，作為直選議員，曾在街上被人指責支持同性婚姻，「我冇支持過同性婚姻，只是支持法治同埋反映少數人意見，議員應該反映不同人士意見，所以我本人唔係好擔心（影響選舉）。」

終院暫緩令下月底屆滿 葉劉信政府有方案應對

葉劉又指，功能組別或選委會議員會受到壓力，並詢問身旁的何敬康「係咪受到壓力」。何敬康就表示，作為立法會議員經常面對市民，收到很多不同意見，無論是個人意見還是家庭意見，始終不能凌駕他作為立法會議員的職責，「今日將呢一票投俾香港法治」。

終審法院兩年前裁決政府需履行「積極義務」確立替代框架時承認同性伴侶關係，但暫緩兩年生效，暫緩期於今年10月28日屆滿。葉劉淑儀相信，政府有方案應付。她形容，政府已經盡最大努力。

身兼行會成員的工聯會會長吳秋北沒有參與同性伴侶關係條例草案投票，知情人士指他以有公務在身為由缺席。（黃浩謙攝/資料圖片）

7名在席行會成員全部投支持票

身兼行政會議召集人的葉劉淑儀又表示，今日沒有出席投票的行會成員要對特首有所解釋，「除非真係無法子出席，（不然）係應該支持政府決策」。立法會中唯一缺席今日投票的行會成員是工聯會會長吳秋北。另外6名身兼行會成員的議員，包括林健鋒、廖長江、陳健波、劉業強、陳克勤、張宇人，均投下支持票。其中民建聯主席陳克勤與自由黨黨魁張宇人在發言時均稱是基於行會身份而非個人立場作出決定，經民聯主席盧偉國亦表示，該黨除兩名行會成員林健鋒與劉業強外，其餘均反對。