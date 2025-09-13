施政報告2025｜消息：擬解除寵物狗入餐廳禁令　食肆可申請牌照

新一份《施政報告》下周三（17日）發表。目前法例不容許帶寵物犬隻進入餐飲處所，《香港01》獲悉，施政報告計劃放寬《食物業規例》，容許食肆申請牌照，讓狗隻進入餐廳，解除長達30年的寵物狗入餐廳禁令，行政長官李家超下周三（17日）將親自公布。



容許寵物狗入餐廳 最高罰款一萬元囚三個月

根據《食物業規例》第10B條，任何人不得將狗隻帶進任何食物業處所內，包括廚房、食物室及食肆的室內或露天座位間等，導盲犬及執行法定工作的狗隻（如警犬）除外。如明知而容許狗隻在食物業處所內出現，一經定罪，最高可被判罰款港幣 10,000 元及監禁三個月。

四年間1,366宗狗隻入食肆投訴

今年一月，大埔一間寵物友善餐廳因違反香港法例第132X章《食物業規例》第10B條，准許狗隻進入食肆，被法庭判處停業七天。食環署2020至2024年間共接獲1,366宗涉及食肆容許狗隻入內的投訴，提出17宗檢控，整體檢控率約1.2%，判罰金額普遍介乎400至1,500元。數據顯示，2024年投訴量已攀升至418宗，近五年最高。

禁令初衷防止傳播瘋狗症

《食物業規例》第10B條早於1994年公告，初衷是保障公共衛生，防止食物受到污染或傳播瘋狗症。許多國家及地區目前已逐步放寬寵物入食肆的限制，本港亦有不少市民養狗，「毛孩」已成為許多家庭中不可或缺的一員，然而寵物狗入餐廳禁令，30多年來無改變過。

政黨齊促解除寵物狗入餐廳禁令

今年施政報告不少議員建議放寬寵物狗入餐廳禁令，其中新民黨建議容許餐廳劃分寵物區吸客，提振零售餐飲。A4聯盟早前建議修例推行食肆分級發牌制，允許符合衛生條件的餐廳申請「寵物友善食肆認證」。選委界立法會議員陳凱欣亦有在立法會為狗隻發聲，指現行《食物業規例》歧視狗隻且落後，從食肆改善經營角度出發，希望放寬有關限制。

消息：擬解除寵物狗入餐廳禁令 食肆可申請牌照

環境及生態局今年四月被問到應否容許寵物狗進入食肆時指，社會上有不同意見，政府在檢視法例時，需要考慮不同因素，包括公眾衞生、食肆的營運環境和社會的接受程度等。特別是香港食肆一般面積狹窄，需顧及寵物狗在狹迫而多人的環境下的反應，和對其他食客可能產生的影響。

《香港01》獲悉，施政報告計劃放寬《食物業規例》，容許食肆申請牌照，容許狗隻進入餐廳，解除長達30年的寵物狗入餐廳禁令，行政長官李家超下周三（17日）將親自公布。