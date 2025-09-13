施政報告2025｜多黨齊撐重推消費券　籲效法澳門設使用條件增效益

行政長官李家超將於下周三（9月17日）發表施政報告，經民聯主席盧偉國、自由黨主席邵家輝及民建聯副主席周浩鼎今早出席香港電台《星期六問責》節目時，均支持重推消費券，吸引市民留港消費。他們同時認同，考慮到政府面對財赤，需要有條件地派發。邵家輝建議參考澳門做法，在店舖消費一定金額才可使用消費券，發揮放大作用。



自由黨向行政長官李家超提交2025年施政報告建議書，建議派發2000元消費券。（自由黨facebook）

自由黨向特首提交的施政報告建議書建議向每名年滿18歲的香港永久性居民派發2000元電子消費券，條例是過去一年必須居於香港，而且僅限本地零售及飲食實體店使用。邵家輝解釋，有關建議是考慮到政府面對較大財赤，不能像以往那樣派發較高額消費券。他又認為，可效法澳門，消費一定金額才可使用消費券，從而增加消費力度。他同時建議派發30元電影票優惠，在周五及周末使用，吸引市民放假時留港消費。

澳門的模式是，可能在店舖幫襯100元才可以使用20元電子消費券，一來可以有放大作用，派2000元便有用一萬元的效果。二來配合商界給予多些優惠，把漣漪放大。 自由黨主席邵家輝

特區政府曾在2021年至2023年推行電子消費券計劃，其中2021年與2023年金額均為5000元，2022年則為1萬元。消費券適用範圍涵蓋本地零售、餐飲及乘搭交通工具。政府強調消費券對刺激零售市道與提振經濟有明顯效果，亦有研究指其催化了本地電子支付應用，但消費稅涉及龐大行政費，三年總計逾10億元，受到質疑。

民建聯就施政報告提出名為「化危為機拼經濟 排憂解難惠民生」建議書。（民建聯網站）

民建聯在今年的施政報告建議書裏提出成立「提振在港消費專組」，研究刺激消費氛圍的措施，包括推出「抽獎式電子消費券」鼓勵市民留港消費。周浩鼎解釋，這是考慮到當前財政情況，全民派消費券牽涉數百億元開支，若用抽獎及只針對星期五、六、日的做法，「條數就細好多」。他補充，擬其了解，澳門也有採用這種方式。

如果我們用抽獎，可能只是一個有限數，又不牽涉到龐大的全民派數字，亦可提供誘因，市民抽到可以在禮拜六日留港消費。 民建聯副主席周浩鼎

經民聯的施政報告建議書沒有特別提及派發消費券，但盧偉國認同邵家輝與周浩鼎提出的消費券派發方法「有得諗」，市民也會歡迎。他指出，現時庫房「水緊」，相信市民也不會期盼政府大手筆，投放在量金錢，為消費券設立使用條件，既可做到期望管理，也有沖喜作用，是件好事。

經民聯成員向行政長官李家超提交《施政報告》建議書，建議書以「固本求變迎挑戰 拼經惠民開新局」為主題，提出十二大範疇共118項建議。（經民聯）

經民聯早前發表研究報告，提出重新激活「夜經濟」。盧偉國表示，本地餐飲零售消費模式改變，但若有好的食肆及消遣地方，市民及遊客在盛事後都會樂意前往宵夜消費，他建議政府「拆牆鬆綁」刺激這類消遣活動，包括解決泊車問題。