趕施政報告發佈前　投資客偷步382萬購沙田第一城　上手蝕15%

市場憧憬新一份施政報告，有部分投資者「偷步入市」。沙田第一城一伙兩房單位放盤逾半年乏人問津，近日終獲投資客垂青，以382萬元成交，呎價約11,718元。原業主持貨約六年，帳蝕68萬元或約15.1%。



沙田區域聯席董事黃錦瀚表示，上述成交單位為沙田第一城24座低層C室，實用面積326平方呎，屬兩房間隔。

據悉，該單位自半年前放盤，一直未獲承接，直至近日由投資客洽購，議價後以382萬元成交。由於成交價低於400萬元，買家僅需繳付100元印花稅。

↓↓沙田第一城24座低層C室↓↓

業主持貨六年 樓價倒退15.1%

對比屋苑最近一宗同類單位成交，涉及單位為同座中層C室，面積間隔相同，於今年6月底以407萬元成交，呎價12,485元，較今次成交價高出約6.2%。

翻查資料，原業主2019年以450萬元購入單位，持貨約六年，帳面貶值68萬元，樓價期內跌約15.1%。