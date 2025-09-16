中電「尿袋」贈品立法會冒煙　李惟宏辦事處「中伏」｜政壇諸事町

「尿袋」冒煙時有聽聞，今次發生在立法會大樓的議員辦事處。事源昨天（15日）大樓12樓突有異味，惹起火疑雲，其後發現一個流動充電器「尿袋」冒煙。據了解，「中伏」的是金融服務界議員李惟宏辦事處，「尿袋」是中電敬贈的紀念品。



中電敬贈「尿袋」立法會冒煙 李惟宏辦事處「中伏」

立法會大樓的冒煙「尿袋」的異味，昨天下午約一時先後傳至多個議員辦事處，有職員聞到燒塑膠的氣味後，一度以為起火。立法會秘書處查找後確認是一個正在充電的「尿袋」冒煙，沒有起火，不過都有用滅火器為「尿袋」降溫。

金融服務界議員李惟宏。（廖雁雄攝）

據了解，「中伏」的是金融服務界議員李惟宏辦事處。涉事的「尿袋」原來是中電的活動贈品，中電形容該款「尿袋」首次出現冒煙，已通知相關人士停用，並知會供應商要求跟進。

立法會秘書處提醒勿長叉「尿袋」

雖然今次沒人受傷或不適，但立法會秘書處都出通告，提醒注意機電工程署的「充電器及供電裝置的安全須知」，包括選購「尿袋」時，應留意是否附有符合安全規格證明書；使用時間不應過長，避免「尿袋」過熱。

「尿袋」。（葉家豪攝）

同時，秘書處提醒不要將「尿袋」長期接駁電源，使用後應把插頭拔掉，如散發高溫或有異常噪音、氣味、震動，應立即停用；並提醒每個供電插座只可插上一個萬能蘇或一個拖扳，拖扳上不應插上任何萬能蘇，以免電路負荷過重，引致火警。