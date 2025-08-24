有片・葉劉75歲生日　粉絲「姜濤灣」唱歌賀壽派應援｜政壇諸事町

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今日（24日）75歲生日，其支持者在社交網站Facebook群組發起生日應援活動。現場所見，有四名年輕人在銅鑼灣派發自費700元製作的500塊眼鏡布，印有葉劉做「心心」手勢的樣貌，不少途人停低打卡。



其中一名「搞手」被問到喜歡葉劉淑儀的原因時只簡單表示，欣賞葉劉作為政治人物性格爽直，亦很Fashion（時尚），沒有多談。葉劉淑儀回覆《香港01》查詢時說，十分感謝應援會的賀壽活動，使今年的生日過得特別有意義，形容自己不想太高調，故沒有現身銅鑼灣。



2025年8月24日，葉劉淑儀75歲生日，有市民在銅鑼灣派應援物，引起圍觀打卡。（網上相片）

2025年8月24日，葉劉淑儀75歲生日，有市民在銅鑼灣派應援物，引起圍觀打卡。（林子明攝）

葉劉淑儀75歲生日 粉絲銅鑼灣唱歌賀壽派應援物

下午四時許，銅鑼灣東角道對開有四名青年派發準備的500塊眼鏡布，印有葉劉淑儀做「面珠墩心心」手勢的相片，以及「Happy Regina（葉劉英文名） Day 8.24」，製作費700元，半小時許派畢。

四名青年表示自己20歲至30歲，其中一人是大學生，另外三人是打工仔，都是來自有10,000名成員的Facebook群組「我老公娶咗葉劉導致婚姻破裂關注組」。眾人即場唱生日歌為葉劉淑儀賀壽，引起幾十名市民圍觀。

粉絲沒有多談原因 稱欣賞葉劉「好爽直」

群組2021年成立，其中一名派發應援物的女士被問到參加活動的原因，她向《香港01》表示自己一年多前加入群組，最初是感覺幾「有趣」而加入，形容葉劉是「港大美女」（網民對港大畢業的葉劉之稱呼），及後她開始認識葉劉的工作和言論，又閱讀她的新書《葉劉淑儀服務香港50年》。被問到喜歡葉劉淑儀的原因，她只是說感覺葉劉是一個「好爽直嘅」政治人物，亦很Fashion（時尚），於是喜愛她，沒有多談原因。

葉劉黨友何敬康參與

葉劉淑儀黨友、新民黨立法會議員何敬康也有參與活動，他表示與太太在附近吃飯後放狗，目睹應援活動，形容「驚喜得嚟興奮」，因不少年輕人參與，又自行訂製應援物資，笑言「嗰度係另一位明星嘅根據地，阿太可以進駐『姜濤灣』個半小時，有啲驕傲」

葉劉淑儀：感謝賀壽活動 不想太高調故沒現身

葉劉淑儀回覆《香港01》查詢時說，十分感謝應援會的賀壽活動，使今年的生日過得特別有意義，形容自己不想太高調，故沒有現身銅鑼灣。