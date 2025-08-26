田北辰生日　收到5歲孫仔mission impossible禮物｜政壇諸事町

實政圓桌立法會議員田北辰今日（26日）75歲生日，一早就收到兩份禮物，一份眾樂樂、一份獨樂樂，他指同樣充滿心意。前者是立法會辦公室同事親手設計生日蛋糕，將他作為議員多年來的堅持，都展示出來。



後者則是5歲孫仔送的禮物，他給孫仔一個18歲才應會考驗，結果「佢真係喺今日完成咗呢個『mission impossible』」，他指家長與其為小朋友「超前部署」各種練習，不如「花多啲時間觀察小朋友的特質，發掘佢哋真正熱愛嘅事。」



壽星公田北辰在Facebook說，立法會同事每年都會親手給他設計生日蛋糕，今年蛋糕上面放了他一直努力推動的幾項惠民政策。(田北辰Facebook圖片 )

田北辰在Facebook發文說，立法會同事每年都會親手設計生日蛋糕，不只味道好，更加有心思。今年蛋糕上面放了他一直努力推動的幾項惠民政策：屯門東飛機噪音問題改善、爭取大欖隧道非繁忙時間免收費、洪前鐵路同屯門沿岸跨海新鐵路規劃。他說每一項都代表住作為議員多年來的堅持，同對市民的承諾，「希望借住吹熄呢支生日蠟燭，將我同大家嘅願望一一實現」。

壽星公田北辰今日75歲生日，他有感而發：「眨吓眼，人生已經走過75年。」(田北辰Facebook圖片 )

另一份令他歡心的禮物，是來自5歲汽車迷孫仔。兩爺孫上星期在溫哥華探親休假時，「同佢坐喺巴士站傾足30分鐘，靜靜享受爺孫之間嘅專屬時光，簡單卻窩心。」他說，當時孫仔已經偷偷問生日想要甚麼禮物，「心水清嘅朋友都計到我係老虎仔，俾我見到有一個老虎花飾嘅LEGO，啱晒我生肖，花朵造型精緻又別致，我就買咗落嚟叫佢砌掂佢。」

田北辰指5歲孫仔是LEGO小高手，於是買了一盒寫明18歲以上才適合砌，有成900幾件零件的「老虎仔」LEGO給他砌，考驗他能否變成給「老虎仔爺爺」的生日禮物。(田北辰Facebook圖片 )

雖然盒上寫明18歲以上才適合砌、有成900幾件零件，田北辰說，這位5歲孫仔是LEGO小高手，「一啲都無怯場！」平時已經砌9歲以上程度的積木，「好鍾意跟住說明書逐粒逐粒搵、逐粒砌。」今次他自信滿滿說要「越級挑戰」，每日由屋企人睇住砌少少，專注又耐心，「睇住佢認真砌LEGO嘅樣，我真係感受到一份跨代嘅連結同愛。冇諗到，佢真係喺今日完成咗呢個『mission impossible』。」

田北辰指5歲孫仔果然犀利，真的完成難度高的LEGO，他得以獨樂樂享受這份生日難物。(田北辰Facebook圖片 )

田北辰說，香港很多家長都喜歡為小朋友「超前部署」各種練習，但他不以為然，「我覺得更重要嘅係，花多啲時間觀察小朋友的特質，發掘佢哋真正熱愛嘅事。只要加上適當引導同目標，佢哋自然會發揮所長，閃閃發光。」