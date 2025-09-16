熱氣球節｜李家超：部門應適時公布安全未達標　研海濱租約增條款

中環海濱早前舉行的「友邦香港國際熱氣球節」，以載人乘坐熱氣球為賣點，最終一連四天的活動因不符安全標準，無牌照未能載客，不少已購買入場門票的市民投訴。行政長官李家超今日（16日）出席行會前回應事件，他表示本港曾發生熱氣球意外，政府監管應嚴格，不過如監管部門認為熱氣球安全不達標，亦應發放信息令市民更加了解情況。



被問到政府將來會否考慮在中環海濱租賃合約中加入限制條款，李家超指政府在事件中有「場地租賃」的角色，將來簽署新租約時，會要求負責租務的單位，檢視在條款上如何增加政府的管理能力，亦希望當局研究優化機制和策略。



李家超：監管單位要考慮更透明適時發放信息

李家超被問到政府應否提前介入中環海濱熱氣球事件，不讓主辦方在未獲批的情況下宣傳。他表示政府在類似事件中，扮演監管、推動和租用場地三個角色，熱氣球活動獲不少市民青睞，令香港多姿多彩，故政府要推動。

9月16日，行政長官李家超行會前會見傳媒，回應「友邦香港國際熱氣球節」的熱氣球事件。（黃寶瑩攝）

監管方面，李家超指活動涉及的風險程度和技術要求不同，過往海洋公園曾發生熱氣球意外，有市民受傷，故監管部門一定要以安全標準為原則。不過他認為如果監管部門判斷熱氣球的安全程度不達標，亦應發放信息令市民更加了解情況。

相信推動同監管單位要考慮下，點樣更透明、更適時發放信息……過往海洋公園有失敗經驗，天氣狀況、風力等，（所以）要求更加嚴格。監管部門可以發放信息，令市民更加了解情況，確定參與程度。 行政長官李家超

檢視中環海濱新租約 增加政府管理能力

中環海濱活動多年以來一直由Central Venue Management（CVM）承租管理，每個月向政府繳交大約100萬元租金，繼而再對外招租舉辦活動。惟中環海濱活動空間坐擁維港景色的核心地段，是香港成為盛事之都的寶貴資產，有意見認為不應只是一盤收租生意。

9月16日，行政長官李家超行會前會見傳媒。（黃寶瑩攝）

被問到政府將來會否考慮在中環海濱租賃合約中加入限制條款，李家超回應指政府在事件中有「場地租賃」的角色，將來簽署新租約時，會要求負責租務的單位，檢視在條款上如何增加政府的管理能力，亦希望有關當局和部門研究，優化整體的機制和策略。