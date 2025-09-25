拆局｜「樺加沙」災後神速復常之謎　特首通宵督師迎戰

以「風王」姿態襲港的颱風「樺加沙」，最終沒有造成重大人命傷亡，「落波」後一晚內迅速清理主要道路。今次災前災後處理反映香港效率，源於「超前部署」。《香港01》獲悉，「樺加沙」靠近香港期間，特首李家超、高官通宵監視市面情況及部署。據了解，不少路面清理工作，亦沒有等到八號風球「落波」才做，十號風球懸掛時，「一路塌一路清」，跨區調配不同「環頭」人手處理。有政府中人歸功於官民合作，機場亦提早公布停止航班升降資訊，讓旅客及早準備，復常時機場快綫亦配合加開早班車，應付人潮。



政圈普遍盛讚今次風災處理，民建聯主席陳克勤讚政府、天文台、機管局提前發放關鍵訊息，令市民心理準備，沒有造成恐慌，而災後迅速清場，亦加快社會復常。聖公會前教省秘書長管浩鳴認為「超前部署」理想，不過今次「落波」之時是晚上八時許，如風災後如能停課一天，相信會令學校有更多時間檢查校舍，透露今次數間聖公會學校選擇自行停課。



災後反映香港效率 調配跨區「環頭」人手清場

颱風「樺加沙」肆虐香港期間，多區水浸和塌樹，帶來廣泛破壞，101人風暴期間受傷。政府一共收到1224宗塌樹報告，渠務署處理22宗水浸個案，土木工程拓展署收到4宗山泥傾瀉報告。一晚過後，受塌樹影響的主要道路大致清理好，如常上班、上學。

今次災前、災後處理反映香港效率，源於「超前部署」及應急措施。災前方面，天文台提早預警懸掛更高風球的資訊，教育局提前宣布停課兩天，加上汲取颱風「山竹」、「天鴿」經驗，引入十部「龍吸水」排水機械人，一小時吸三分之一個泳池的水量，靈活調配到水浸地點，有充足準備應對「樺加沙」。

災後方面，據了解，不少路面清理工作，亦沒有等到八號風球「落波」才做，基本上十號風球懸掛時，「一路塌一路清」，同時跨區調配不同「環頭」人手處理。消防處與運輸署緊急事故交通協調中心及路政署代表在風暴期間開會，制訂清理路面障礙物應變計劃及策略，盡快令交通恢復正常。八號風球期間，在各區策略性位置清理路障。

9月22日，行政長官李家超指示保安局提早於上午啟動緊急事故監察及支援中心，預先做好統籌及應變部署。他親自視察中心，聽取同事匯報各方面部署。（李家超FB）

特首通宵監視風災市況 反映「超前部署」有效

《香港01》獲悉，「樺加沙」靠近香港期間，特首李家超、高官通宵監視市面情況及部署。由十號風球轉為八號風球後，政府高層亦跨部門開會研究是否需要頒布主要用於災後的「極端情況」，以決定翌日是否適宜上班、上學。今次預料可以有充足時間處理災後塌樹或受破壞設施，未有頒布「極端情況」。

9月23日，超強颱風「樺加沙」逐漸逼近，行政長官李家超表示不要低估風險、注意安全。（李家超FB）

有政府中人歸功於官民合作，機場亦提早公布停止航班升降資訊，讓旅客及早準備，復常時機場快綫亦配合加開早班車，應付人潮，今次反映「超前部署」有效。

行政長官李家超向渠務署人員了解工作安排。（李家超Facebook圖片)

民建聯主席陳克勤風災後到大埔一間學校外了解塌樹情況。（陳克勤FB）

讚訊息發放早、災後清場迅速 陳克勤：超前部署有效

本身新界東北立法會議員的民建聯主席陳克勤接受《香港01》訪問時表示，今次颱風「樺加沙」威力被視為「超強勁」，所以由特首、局長、以至署長均認真準備，亦向市民好好發放訊息，「停課安排、機管局航班安排、港鐵事前事後準備大家都做得好好，你睇到復元情況做得唔錯」，認為政府事前嚴陣以待，令各方工作更謹慎，包括低窪地區預防工作，汲取了以往打風的經驗。

他舉例大埔三門仔或者美援新村，以往都是水浸黑點，今次政府派了5,000個沙包到高危地點或商戶，「市民要到都畀」，同時長駐工作人員候命，亦派出渠務署的排水機械人「龍吸水」，以備不時之需，前期工作做得好，反映超前部署有效。他特別提到有村長反映，渠務署今次因應求助及時派人清理堵塞的渠道，令到水浸快退卻。

民建聯主席陳克勤提到有村長反映，渠務署今次因應求助及時派人清理堵塞的渠道，令到水浸快退卻。（陳克勤FB）

消防跨區工作 加快交通恢復

陳克勤說，今次沒有做成嚴重人命傷亡，可謂不幸之中的大幸，個案大多是塌樹，消防處理速度快，令交通恢復，「好多跨區工作，唔係大埔、沙田嚟，而係香園圍口岸趕嚟支援，或者葵青趕嚟沙田支援」，政府上上下下也很緊張善後工作；風災翌日，港鐵也沒有受影響，形容是抵讚，當然永遠可以再加快工作。

對於今次災後是否需要頒布「極端情況」停課、停工，陳克勤說屬「極端情況」與否交由政府決定，最重要是市民能否預先知道需否停課或停工，做好心理準備，「所有嘢都提早講，大家有個安排喺度」，所以今次社會也是平常心應對，市面沒有恐慌，也有配合政府提示。

管浩鳴（黃浩謙攝）

數間聖公會學校自行停課 管浩鳴：令學校有時間檢查校舍

曾任聖公會教省秘書長的選委界立法會議員管浩鳴接受《香港01》訪問時表示，今次災前預警「超前部署」工作理想，唯獨是災後沒有全港停課的決定，值得斟酌。曾在多間學校擔任校監及校董的他認為，今次晚上8時20分才改掛三號風球，「校方要返去檢查校舍，第二日六點要返工，係有啲趕嘅」，因部分學校並非有人24小時長駐，政府可考慮中小學也停課，以策安全，亦令校方更能掌握學校設施有否受損。

管浩鳴一向不打呔，和參觀立法會的學生分享亦沒有例外。（管浩鳴Facebook）

管浩鳴透露，有數間聖公會學校在風災翌日自行停課，包括位處近山邊或者校舍較大的，辦學團體以學生安全為首要考慮，「例如塌樹呀，或早旁邊環境未穩定，佢唔敢。夜晚睇唔晒，黑媽媽」，若純粹八號風1球的風力，「落波」後並不需要全港停課，但今次「樺加沙」襲港曾發出十號風球，對校舍設施的損傷較大，則可考慮停課，亦可避免家長之間爭拗復課與否，處理上要有別於商業機構。