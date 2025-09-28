工聯會區議員立會「咪兜」發言　為「升呢」做準備？｜政壇諸事町

立法會一樓會議廳和二樓會議室外設有採訪區擺放「咪兜」，工聯會荃灣西北區議員葛兆源今天（28日）在黨友郭偉强安排下，與義工參觀立法會綜合大樓，期間「升呢」享用「咪兜」發言大談簡樸房，15秒影片上載至社交平台。片段中充滿笑聲，似乎正為參觀者示範議員會見傳媒情況。根據指引，「咪兜」供官員或立法會議員接受傳媒訪問時使用。



工聯會荃灣西北區議員葛兆源今天（28日）在黨友郭偉强安排下，與義工參觀立法會綜合大樓，期間「升呢」享用「咪兜」發言大談簡樸房，15秒影片上載至社交平台。（葛兆源FB）

工聯會區議員葛兆源立法會「咪兜」 為「升呢」做準備？

影片中，葛兆源站在立法會綜合大樓二樓「咪兜」，一本正經地以工聯會名義發言，大談簡樸房：「工聯會主張一向係畀兒童快樂童年」。未知葛兆源是否有意更上一層樓，片中的他「升呢」享用立法會議員有權使用的「咪兜」。背景中充滿笑聲，他似乎正為參觀者示範議員會見傳媒情況。

根據立法會網站的指引，傳媒代表可在會議前後使用「咪兜」與立法會議員、政府官員「站立式」訪問。

「咪兜」供官員、立法會議員使用

根據立法會網站的指引，傳媒代表可在會議前後使用「咪兜」與立法會議員、政府官員「站立式」訪問，位置包括立法會綜合大樓一樓和二樓的採訪位置或其他指定採訪位置。一樓「咪兜」旁設有溫馨提示牌，列明可使用「咪兜」接受訪問的只有官員、立法會議員及出席委員會會議的相關人士等。

圖為林卓廷已當選立法會議員後，使用立法會一樓「咪兜」發言。（資料圖片/金芷靈攝）

林卓廷當選議員前曾「博大霧」站咪兜接受訪問

翻查資料，早年立法會「咪兜」也有非認可人士使用，2013年當時仍未當選立法會議員的民主黨林卓廷，「博大霧」在一樓「咪兜」接受傳媒訪問談廉署事件。立法會秘書處在「咪兜」附近提供溫馨提示牌，列明只有立法會議員和政府官員可以使用，其他人若要接受傳媒訪問，只能移步到立法會綜合大樓外。