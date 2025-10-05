垃圾徵費暫緩｜耗1.7億公帑　謝展寰：不存在浪費　應著眼能減廢

政府暫緩垃圾徵費，環境及生態局局長謝展寰再接受傳媒訪問解話，回應坊間有指垃圾徵費宣傳及配套措施過去三年耗費1.7億元。他表示，不存在浪費的問題，「回收機、綠色站，無論是否有垃圾收費都會做」，又說目前沒有急切性需要再做垃圾收費，否認是放棄垃圾收費，只是「不急於為垃圾收費而收費」，要視乎效益、效果，再選出最合適的工具。



環境及生態局局長謝展寰接受Now新聞台節目《大鳴大放》訪問。（Now新聞台）

非純因全球貿易戰停止垃圾徵費

謝展寰在今天（5日）播出的Now新聞台節目《大鳴大放》訪問中，回應政府暫緩垃圾徵費時，在文件解釋是受貿易戰或全球經濟狀況影響，坊間對於暫緩與貿易戰的關係存疑。他說，暫緩推行垃圾徵費是因為社會未達共識，而全球貿易戰或經濟狀況是影響到大家的情緒，故思考是否這時候要用懲罰性措施推行垃圾收費。

其實是一個大環境影響到大家認為這個是否一個合適時機問題，而不是純粹因為全球貿易戰，所以我們停止收費。 環境及生態局局長謝展寰

耗1.7億元公帑 謝展寰不存在浪費 著眼推動減廢

對於垃圾徵費計劃的宣傳及配套措施在過去三年花費1.7億元，外界認為現時暫緩是浪費了不少公帑，謝展寰認為重點應著眼於能有效推動減廢回收。

宣傳教育是否有，垃圾收費都會做的，我們的回收網絡，我們的回收機、綠色站，無論是否有垃圾收費都會做，所以本身這裡不存在一個浪費的問題。 環境及生態局局長謝展寰

垃圾徵費。（黃浩謙攝）

謝展寰：不是急於為垃圾收費而收費

謝展寰表示，施政並不是墨守成規，或是拘泥於一定要推行垃圾收費，其他方式不做。他說，要視乎推動減廢回收效果，如果效果是可以繼續的話，「沒有一個急切性需要垃圾收費。」

我們不是放棄垃圾收費，但是我們都不是急於為垃圾收費而收費，要視乎效益、效果，再選出最合適的工具。 環境及生態局局長謝展寰

謝展寰又指，若每天的廢物棄置量減少至9000噸以下，將不用興建第三座焚化爐。他強調只要持續提高市民減廢意識以及增加配套設施，有信心能夠做到，並非天方夜譚的想法。