7字頭議員阻「一刀切」　陳情後或變「走一半」？｜政圈風聲

立法會選舉提名期將於10月24日展開，74歲的立法會主席梁君彥、70歲的五屆議員馬逢國最近宣布，因年齡原因不會競逐連任，惹來政圈熱議是否等同年屆七十就需退休？據了解，部分年屆七十的議員最近獲有關方面約見，並力陳自己的能力不會受年齡所限。



政界預料，一眾「7字頭」議員何去何從，數日內有結果。而處理完年長議員去留問題後，下一步輪到其他爭取連任的議員。



9月29日，立法會主席梁君彥宣布不參加下屆立法會選舉。（梁君彥facebook）

「7字頭」議員被約見 數日內有結果

離12月7日的立法會選舉不足兩個月，一眾議員去留未定，如同身處暴風雨前夕。令外界意外的是「大主席」梁君彥率先打破沉寂，上月底主動宣布，考慮到自己年屆七十，與家人商量後決定不競逐連任議員。幾乎在同一時間，選委界立法會議員馬逢國同樣宣布因年齡原因不爭取連任，稱自己「年紀不小，也做了五屆議員，接近20年」。

政圈熱議的第一個點，自然是「年屆七十」是否等同需要退休？澳門新一屆立法會裏年紀最大的只有68歲，更引人猜測會否成為香港的參照對象。現屆立法會共有12名「7字頭」議員，當中多人先後答覆，多數表示能力較年齡更為重要。

據了解，部分年屆七十的議員最近獲約見，力陳自己的能力不會受年齡所限。他們的陳情是否奏效，數日內會有結果。

10月8日，75歲的葉劉淑儀出席立法會會議後，被問到對政圈流傳70歲或以上議員需退休的看法。（直播截圖）

政界料不會「一刀切」 但各板塊都要「交人」

針對70歲是否紅線的提問，75歲的新民黨主席葉劉淑儀直言「冇可能一刀切」。有議員對此表示認同，但估計或每個板塊的年長議員要「走一半」。倘若這一分析正確到位，意味新民黨裏面年過七十歲的葉劉淑儀與黎棟國只有一人可以「留低」爭取連任。

經民聯包括梁君彥在內有四位現任議員年過七十，除了梁君彥不再選，另外三人林健鋒、盧偉國、龍漢標當中有一位要棄選；自由黨年過七十的議員是張宇人及易志明，G19則有謝偉銓與陳健波，若面對同樣的篩選方法，分別也將只有一人可以爭取連任。

「走一半」做法是否公平見仁見智，但有政界人士分析，這種做法一來可避免立法會各板塊因資深議員全數被撤換而青黃不接，二來亦可落實新老交替，避免有年長議員不願「交棒」。另有議員笑言，內地官場都有「七上八落」。有政界中人形容新民黨「點可能無葉劉，會滅黨」，但她就算連任成功也要為新民黨部署未來，下屆要有人「接棒」。

選委界馬逢國。（廖雁雄攝）

馬逢國「立法會變老人院」論惹不滿

最近代議士們熱議的另一個點，落在馬逢國宣布不連任時的一句說話。有媒體當日引述馬逢國指「立法會無理由變老人院」，惹起議會同僚熱議。

有銀髮議員認為馬逢國語帶揶揄，質疑他自知未能參選後，就想與其他高齡議員「攬住一齊死」，「你可以照講希望議會年輕化，冇需要調返轉將個刀口指向老嘅議員」。亦有議員笑言，「唔係老人院，都冇必要搞到變幼稚園」，認為就算議會走年輕化道路，亦要注重議員的經驗和實力。

「七十大限」退休傳聞掀起後，人心惶惶。就算部分被視為連任「穩陣」的議員，也到處打聽風聲，希望掌握來屆出局的準則和「祝福」人選。不過，聽聞所謂「祝福」亦要再等一會兒，暫優先處理「七十大限」問題。有議員形容，如果最近收到電話，似乎都是凶多吉少。