立法會選舉｜黃英豪放棄競逐連任　稱事務繁多、支持傑出青年參選

再有現任立法會議員表示不參選第八屆立法會選舉。62歲的民建聯進出口界立法會議員黃英豪今日（10月11日）向傳媒表示，要集中精力做好港區全國人大代表、浸會大學校董會主席等工作，以及支持培養界別內傑出青年俊傑參選，他決定不參加即將舉行的第八屆立法會選舉。



黃英豪是今日第三位宣布不爭取連任的現屆立法會議員，飲食界張宇人與保險界陳健波今日宣布不再參選。連同現屆主席梁君彥、選委界馬逢國及社福界狄志遠，已有6名議員放棄競逐連任。四年前首度晉身議會的選委界議員江玉歡則暗示不會再選。



民建聯立法會議員黃英豪。（黃浩謙攝）

黃英豪：不參選主要是事務繁多 是時候培養新人接班

大公文匯報道，黃英豪今日（11日）表示，將不參選立法會選舉。黃指出，他在1997年就擔任臨時立法會議員，之後專注事業，直到四年前完善選舉制度，再投身立法會並參加國家安全條例草案委員會等工作，發揮法律專長，也代表香港中華出入口商會及市民參與香港管冶，為「一國兩制」事業出力而深感榮幸。

他表示，不參選主要是事務繁多，中華出入口商會重視薪火相傳，當歷史任務完成，是時候培養新人接班。今後將更加專注現有的工作以及有更多時間為中華出入口商會服務，繼續為國家、為香港、為市民貢獻力量。

▼已宣布棄選的現屆立法會議員▼



梁君彥（經民聯）／功能組別：工業界（第一） 宣布日期：9月29日

棄選原因：年齡已70多歲，綜合考慮作出決定，轉享受人生。 馬逢國／選舉委員會界別 宣布日期：9月29日

棄選原因：年紀已不小，希望有心有力的青年才俊接班。 狄志遠（新思維）／功能組別：社會福利界 宣布日期：10月10日

棄選原因：在有限資源下，做好承傳工作，讓路給年輕人，讓新思維有最大發展效益。 陳健波／功能組別：保險界 宣布日期：10月11日

棄選原因：已擔任四屆議員，目前是合適時間交棒予有心、有抱負服務保險業界及香港的有能之士。 張宇人（自由黨）／功能組別：飲食界 宣布日期：10月11日

棄選原因：擔任議員已有25年，考慮到「一國兩制」的發展、飲食界的需要，決定不再參選。