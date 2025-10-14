行政長官李家超今日（14日）早上出席行政會議前，被問到12名棄選議員當中，不少已年過70歲，會否將「七十大限」延伸至其他公職，包括特首；棄選的議員當中有多人兼任行會成員，會否需要換人？李家超說，無行會成員表示打算在完成任期前辭任，又指任何組織人事更替是正常，不參選下屆立法會的議員當中，涉及不同年紀，有人基於家庭原因、專注自身事業、學術進修、希望有人接班等，「都係佢哋個人選擇」，尊重他們的決定。



立法會議員。（資料圖片）

本屆立法會會期步入尾聲，近日陸續有現屆議員放棄競逐連任，包括多名年過七十歲的資深議員，當中有多人兼任行政會議成員。外界關注李家超如何評估立法會「去舊迎新」對行政立法關係的影響，行政會議組成又會否受立法會換屆影響。

10月14日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（王晉璇攝）

立法會換血累計12名議員棄選 李家超：係佢哋個人選擇

李家超出席行政會議前見記者，被問到12名現任議員不參選下屆立法會，不少已年過70歲，會否將70歲大限延伸其他公職，包括特首？若不參選下屆議會，但又身兼行會成員，行會會否要換人？有指，政府有份參與評核議員表現，會否行政當局的評分可以令議員不能連任？

10月14日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（王海圖攝）

換走棄選行會成員？ 李家超：無行會成員打算辭任

李家超表示，不參選議員來自不同年齡組別，「有三十歲、四十歲，也有七十歲」，他們有各自的原因，包括家庭原因、希望更專注自身事業、學術進修、希望有人接班等。他說「都係佢哋個人選擇」，尊重議員決定。至於行會換人問題，他說立法會與行會不一樣，行會任期與港府一致，即直至2027年6月30日完結，「無行會成員表示打算完成任期前辭任」。

李家超感謝本屆立法會為香港貢獻，「每年《施政報告》我都吸納很多議員建議」，又說本屆議會通過政府130條法案，比上屆超出6成，更解決了纏繞香港十多年的劣質劏房問題，網約車規管草案本周將恢復二讀，「如果獲得通過，我們將會解決超過十年的網約車規管空白問題。」他鼓勵愛國愛港、具有才能、有志服務香港認識積極爭取提名報名。

李家超：薪火相傳是正面的發展

他之後再被問到行政長官和問責官員是否會以70歲為界線，以及大批換人會否影響行政立法關係。李家超再次強調，「任何組織因為換屆出現人事更替是正常的」。此外，對於培育新的人才、薪火相傳、給不同人士有機會展現自己貢獻社會是正面的發展，「期待有新人，有能力的人參選，對整個香港都重要。」

柴灣常安街簡約公屋項目，早前被揭撐板螺絲被剪斷等。（廖雁雄攝）

簡約公屋趕工出現品質問題？李家超：同樣問題不可再現

近日受社會關注的另一個議題是有簡約公屋地盤被揭發剪短核心牆的螺絲，及擅自擴大鐵格螺絲孔。事件引起社會關注簡約公屋所採用的組裝合成（MiC）建築法是否安全。房屋局強調事件不涉及MiC組件，指是工人「裝唔到唔出聲」，但迄今未解釋「裝唔到」的原因。同樣用組裝合成建造的居屋安柏苑，入伙兩個月又發生最少75宗懷疑滲水個案，當局強調問題屬施工時拍工瑕疵，與MiC組建質素無關。

對於簡約公屋的質量近期出現問題，包括擅自剪斷螺絲、擴大鐵片孔洞等，是否因為趕工而出現品質監工問題。李家超表示，已成立特別調查隊查找原因，「不可以讓同樣的問題再出現」。他指組裝合成建築安全且符合高標準，但承建商有責任確保施工質量，必須提出修補方案並追回工期。他強調，政府會加強監督，追究責任，並追回時間，「政府會確保所有工程符合我們的建築及安全標準」。

10月14日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（王晉璇攝）

黃金周橋咀島旅客腳踩珊瑚 李家超研生態重要地點納保護

對於十一黃金周假期後，橋咀島垃圾堆積和出現腳踩珊瑚等破壞環境行為，李家超指政務司司長事前統籌各部門，確保旅客經歷、秩序、安全等體驗良好，「整體大致上做到預期成效嘅」，但本港有很多生態環境吸引旅客地方，政府重視環境保護，會加強管理，確保受到必須的保護，同時會取得平衡，「我哋會喺預期出現大批旅客嘅日子，去做前進嘅部門部署」，包括在熱門的郊外旅遊熱點，展開部門聯合行動，亦會設立更多告示牌，勸喻旅客愛護環境，同時研究為熱門郊遊地點評估承受上限，制定相應措施加強管理，並檢視不同地點交通安排作長遠規劃。

他又指，會加強保護海岸生態，漁護署正全面研究「考慮生態重要嘅地點，有冇納入海岸公園保護範圍嘅可行性」，同時宣傳教育保護環境訊息，呼籲遵守保護生態的要求，以橋咀島為例，向街渡、潛水會、浮潛人士及旅客宣傳愛護海洋生物，如何負責任地浮潛。他強調將總結經驗，在推動旅遊發展與自然保育之間取得平衡。

10月14日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（王晉璇攝）

中美關稅戰影響有何應對？李家超：協助企業擴大市場跳板

被問到如何評價中美關稅戰可能升級對香港帶來的影響，政府有什麼應對計劃，李家超表示，政府密切關注，保護香港的利益，重提上次美國加徵關稅後，他已立即宣佈七項措施應對，經驗證明這些措施適當和有效，香港將繼續把握國家發展機遇，加強國際交流合作，開拓新市場；通過發展高附加值和創新驅動的經濟模式；加大科技創新力度；大力推進國際金融合作；繼續為企業提供支持。

李家超指，不少中小企已經將生產線轉到不同的地方，減輕加關稅的影響，過去三年，人才、企業資本亦不斷流入香港。香港是世界自由經濟體，有安全穩定的營商環境，可以支持經濟和貿易的持續發展。香港一直是內地走出去的良好平台，施政報告抓住這個機會，要求成立工作組協助企業將香港作為擴大全球市場的跳板。李家超說，香港經濟在上半年仍錄得3.1%的實際增長，今年預計2至3%的增長。

10月14日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（王海圖攝）

李家超在見記者環節開首表示，上周四（9日）去廣州南沙出席第十五屆全運會、殘奧會火種採集儀式，下個月初會舉行火炬傳遞，正籌備和規劃香港的傳遞活動，路線會著重展示香港文化體育特色，火炬人手會包括體育界等界別的人士。他指，香港賽區已經準備就緒，各項測試賽完滿完成，也為各個環節制定詳細方案，預計會有4000多位運動員、傳媒、代表團人員等參與賽事現場，預計海內外觀眾十萬計。

李家超說，義工將多達1萬6千多人，在賽事不同崗位服務。今次港隊派出600位運動員，規模是歷屆最大，明天會主持代表團授旗儀式，為運動員打氣。

他又指，香港中醫醫院首個檢測中心將於今年12月11日正式分階段投入服務，醫務衞生局將在本星期舉行記者會公佈，香港中醫醫院經過七年籌備和規劃，提供政府資助服務，醫務衞生局直接監管，中醫醫院會充分利用香港醫療體制，發揮三方面作用。

一、是為市民提供多元化優質中醫服務，預計門診服務每年惠及40萬人次，醫院會重點發展內科、外科婦科等。

二、是為香港中醫藥發展創造新機遇，中醫院與中大、港大、浸大合作，會成為三所大學的教學機臨床實習、科研平台，將進行中醫臨床研究。

三、是助力國家推動中醫藥走向世界。向國際展示中醫優勢病種技術療效。

10月14日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（王海圖攝）

加強向內地不同省市拓展產品內銷

另外，李家超指特區政府會在七個方面加大力量把握國家發展機遇，積極融入國家發展大局。第一，會加強向內地不同省市拓展產品內銷；第二，加強國際交往，積極深化區域合作。區域內貿易可做大、做深、做廣，抵銷美國貿易減少；並與更多國家和經濟體簽訂自由貿易協定；第三，加快香港產業升級轉型，推進建構高增值供應鏈服務中心、數字貿易、推動總部經濟等發展；

第四，加大發展科技創新，吸納高端人才，提升生產力和效率；第五，大力推動國際金融合作，發揮國際金融中心地位，開拓新的資金來源和資金通道；第六，把握多國需要分散地區風險的大趨勢，吸引外國企業和資金進駐香港；第七，繼續向業界提供支援，協助企業應對挑戰，包括透過金融管理局協調銀行界為企業資金周轉。