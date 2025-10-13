立法會選舉｜第5位非7字頭議員棄選　選委界周文港：專注做研究

再有立法會議員放棄連任，44歲選委會界別、「G19」議員周文港（13日）晚上宣布不參選下屆立法會，是今日內第三位宣布不尋求連任的議員，至今累計有12名議員宣布不尋求連任。



經濟及教育政策學者出身的周文港表示，希望想做好政策研究、推動官產學研四方合作的相關工作，需要較多精力和時間。他又表示，可以擔任立法會議員建言獻策，助香港由治及興，是他畢生的榮幸，又指樂見和支持更多真誠愛國、德才兼備、勤政愛民的社會各界代表，參選新一屆立法會。



選委會界別議員周文港。（資料圖片／廖雁雄攝）

稱令香港可以由治及興是畢生榮幸

選委會界別議員周文港晚上在Facebook發帖指，考慮到想做好政策研究、推動官產學研四方合作的相關工作，需要較多精力和時間，故不參加第八屆立法會選舉。

周文港又指，可以在過去4年立法會議員任期中建言獻策，協助行政長官和特區政府各部門推出多項創新且影響深遠的政策，令香港可以由治及興，是他畢生的榮幸。他未來亦將提升個人的能力，在不同的平台上繼續為國家和香港作出應有貢獻。

周文港：支持更多真誠愛國、德才兼備、勤政愛民代表參選

周文港稱「香港是我家，香港人都是一家人」，由衷感謝香港市民，尤其各位前輩、支持者的理解和長期支持。他又指，樂見和支持更多真誠愛國、德才兼備、勤政愛民的社會各界代表參選新一屆立法會，並呼籲市民積極參與12月7日的立法會換屆選舉投票，為香港和下一代的發展和福祉再創新局面。

周文港現時為香港城市大學首席及常務副校長高級顧問，同時擔任該校計算學院數據科學系實務教授，他曾任香港教育大學協理副校長（大學拓展）。

迄今棄選非7字頭議員 全為四年前當選「新丁」

迄今已有12名議員宣布不會競逐連任，其中七人年過七十，五名非「7字頭」議員都是2021年選舉改制後才晉身立法會，只做了一屆就離任，包括周文港、社福界狄志遠（回歸前另做過4年立法局議員）、進出口界黃英豪（曾任臨時立法會議員）、新界東南選區林素蔚及新界北選區張欣宇。