立法會選舉｜消息：特首周四主講研討會　談新時代下行政立法配合

立法會換屆選舉12月7日舉行，《香港01》獲悉特區政府舉行研討會，以「行政立法同心治港創未來」為主題，討論新時代下行政立法無縫配合，提升管治效能，特首李家超主講。



9月18日，行政長官李家超到立法會出席施政報告答問會。（梁鵬威攝）

研討會周四（16日）早上在金鐘政府總部舉行，主題是新時代「一國兩制」愛國者同心治港下，行政立法無縫配合，創新改革，共同提升管治效能和發展動力，促進特區社會民生經濟和諧發展，共創美好未來。

立法會選舉將於年底舉行，迄今己有12名議員宣布不競逐連任。（資料圖片）

研討會將由行政長官作主題演講，並且邀愛國愛港團體、社會各界代表，以及專家學者共同交流真知灼見，凝聚共識。政制及內地事務局局長曾國衞負責邀約。