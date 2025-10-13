立法會選舉｜經民聯主席盧偉國棄選：助薪火相傳、支持議會年青化

【立法會選舉2025】經民聯主席、三屆工程界議員盧偉國今日（13日）傍晚宣布不再競逐連任，將在今屆會期完結後結束十三年議會生涯。71歲的盧偉國稱，近日與工程業界團隊、經民聯黨友及家人總結過去、規劃未來，為助力議會薪火相傳，支持議會年青化，決定不再參選，將來會繼續在其他平台服務社會，報效國家。



盧偉國是今日第二位宣布棄選的議員。代表航運交通界的自由黨成員易志明今日下午亦宣布放棄競逐連任。迄今已有11名現屆議員宣布棄選，其中七人年過70。



10月8日，71歲的盧偉國出席立法會會議。（直播截圖）

任工程界議員13年 稱是專業生涯中最豐碩

盧偉國由2012年10月起擔任立法會工程界議員，他發表聲明稱，衷心感謝外界對其厚愛、支持和鼓勵，讓他能夠在議員崗位上努有奉獻十三年，擔任工程業界福祉的捍衛者、工程業界發展的推動者、工程業界心聲的代言人。

經民聯成員向行政長官李家超提交《施政報告》建議書，建議書以「固本求變迎挑戰 拼經惠民開新局」為主題，提出十二大範疇共118項建議。（經民聯）

盧偉國稱，事實證明，工程業界的福祉和全港的福祉一致，特區政府的發展經濟、改善民生的政策措施，往往通過工程來落實，體現工程師解決問題的天職。他形容，十三年立法會工作，是他專業生涯中最具挑戰亦是最豐碩的。能夠在這個平台上為香港由亂及治、由治及興，為一國兩制行穩致遠盡點綿力，他感到無比光榮。

這段日子我和工程業界團隊、經民聯黨友與家人總結過去、規劃未來，為助力議會薪火相傳，支持議會年青化，我決定不參選第八屆立法會。 立法會議員盧偉國

盧偉國又表示，未來會繼續在其他平台服務社會，報效國家。他又呼籲市民在新一屆立法會選舉中踴躍投票，選賢與能，助力推行良政善治，促進香港安定繁榮。

經民聯四名「7字頭」議員 三人已宣布退出議會

經民聯在現屆立法會內佔據9個議席，其中四人年過七十，包括盧偉國、現屆立法會主席梁君彥、身兼行政會議成員的商界（第一）林健鋒，以及代表地產及建造界的龍漢標。盧偉國、梁君彥與林健鋒均已確認會結束議會生涯。