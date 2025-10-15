立法會選舉｜曾國衞：全方位推動公務員投入　部門須容許離崗投票

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉將於12月7日舉行，提名期10月24日展開。政制及內地事務局局長曾國衞今日（10月15日）表示，選舉提名的準備工作已就緒。他又指出，政府會積極推動公務員投入選舉，部門主管須容許同事在投票當日離開工作崗位到票站投票，並為此訂定時間表。



2025年立法會選舉12月7日舉行。（選舉事務處）

曾國衞回覆民建聯議員陳勇提出的書面質詢時指出，公務員應以身作則行使公民責任投票，在社會上起帶頭作用。

他提及，2023年區議會選舉期間，特區政府透過不同的宣傳方式，例如向公務員發信、向部門辦公室派發宣傳單張、於社交平台發帖文或短片、走訪社區活動等，呼籲全體公務員，以至全港選民積極參與投票。

曾國衞形容，有關安排十分成功，今次立法會選舉中會繼續運用多元化、全方位的形式，推動公務員投入選舉。

10月13日，選舉事務處為立法會議員講解及示範將於今年立法會換屆選舉功能界別選舉中應用的電子點票系統。（政府新聞處）

他表示，若公務員在投票日當天需要上班，部門的主管人員必須容許他們離開工作崗位到所屬票站投票，並為此訂定時間表，讓他們有序地前往投票，時間表亦須呈交有關部門首長。公務員可申請發還往返辦公室和其所屬票站的交通費用，包括的士。