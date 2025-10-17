立法會選舉｜葉劉內會閉幕多次抹面疑流淚　黨友陳家珮：只是聊天

隨着不少議員陸續宣佈不競逐連任，立法會氣氛甚是凝重。繼取消「議員畢業飯」、「特首惜別午宴」，更有傳有女議員淚灑立法會，今日（17日）立法會舉行本屆最後一次內務委員會，已宣布不連任的內會副主席陳健波多謝議員支持，會後新民黨主席葉劉淑儀未有立即離開會議室，反而在原位多次抹面疑流淚，像似有種感觸的感覺，黨友黎棟國、陳家珮以及選委界江玉歡陪在身邊並交談。一向硬朗的葉劉究竟怎麼了？



專頁．立法會選舉2025｜棄選潮揭序幕 即睇最新動向、深度分析

立法會內務委員會副主席陳健波不會連任，議員在今屆最後一次內會向其致謝，陳健波抱拳回禮。（直播截圖）

陳健波不競逐連任 李慧琼代委員致謝

立法會內務委員會今日（17日）召開本屆最後一次會議。內會主席李慧琼表示，大家知悉副主席陳健波不會連任，他從2008年起擔任立法會議員至今，貢獻良多，代表委員多謝陳議員工作。

陳健波回應指，「我諗諗吓都係講吓嘢，本身諗住講十分鐘」，惟最終歸納一句：無言感激，多謝大家。各議員隨即敲檯致意。

葉劉留原位多次抺面疑流淚 黨友及江玉歡陪伴交談

會議結束後，各議員紛紛離席，惟葉劉淑儀在原位站立，不時抹面。黨友陳家珮、選委界江玉歡上前與葉劉交談，黎棟國在旁等待，期間江玉歡搭了搭葉劉的膊頭，又走前與黎棟國握手。江玉歡曾在2014年加入新民黨，翌年代表該黨參加區議會選舉但落敗，2016年退出新民黨。

葉劉多次抹面疑落淚，不過陳家珮接受查詢時則否認，指沒有落淚，大家只是聊天。及後，葉劉淑儀一行人上前，與立法會秘書處人員握手後離開會議室。

新民黨主席葉劉淑儀在今屆立法會最後一次內務委員會會議結束後，留在座位站立並不時抹面，黨友陳家珮與選委界議員江玉歡上前與其交談。（香港01攝）

葉劉淑儀上前與立法會秘書處人員握手後離開會議室。（香港01攝）

連日來多名「7字頭」議員宣布棄選，葉劉會否跟隨成為外界關注焦點。日前她曾嚴肅地要求記者「唔好騷擾我」，今早在立法會再被問及會否競逐連任時，她回復笑容，表示新民黨稍後會正式宣布，又連番向記者表達「不好意思」，稱「真係對唔住呀，唔該，畀我開會」。