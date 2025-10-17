立法會選舉｜譚耀宗：制衡非挑剔施政抬高自己　配合非什麼都贊成

距離立法會選舉提名期尚餘一星期，現任議員棄選消息接踵而至，全國港澳研究會副會長、前人大常委譚耀宗今日（17日）在電台節目中表示，每次立法會換屆都有相當一部份議員更替，約三、四成，因此有議員不再競選「唔係好奇怪」。



譚耀宗認為現屆立法會與政府做到行政與立法互相配合、互相制衡，並指「制衡」並非挑剔政府施政來抬高自己，「出發點係做好件事」，但又不是「咩都贊成」，認為現屆立法會的表現有可改善之處，但已相當不錯。



立法會議員。

譚耀宗在港台節目《千禧年代》表示，現屆立法會與政府做到行政與立法互相配合、互相制衡，獲政府肯定。他指「制衡」並非挑剔政府施政來抬高自己，「出發點係做好件事」，但又不是「乜都贊成」，認為現屆立法會的表現好多可以改善，但已相當不錯。

議員質詢數目未能反映全部工作表現 要關注質素而不是「隨口噏」

有報道指，有立法會議員出席率、提出質詢的次數較少，譚耀宗指數字是其中一項數據去反映議員的表現，但亦要關注質素，如提出的建議是否具建設性、可行，而不是「隨口噏」，相信市民能夠分辨；議員表現「單從數字反映唔晒」。

10月16日，香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗出席政府舉行的「行政立法同心治港創未來」研討會。

近日不少議員宣布不再競選下屆立法會，譚耀宗稱按過去數據，每次立法會換屆都有相當一部份議員更替，約三、四成。他續指有議員不再競選「唔係好奇怪」，畢竟4年內可以有很多變化，議員可能有其他想法，或「覺得自己差唔多年紀」而不競選，當中涉及不少個人因素。

他又稱，現時社會穩定，即使有逾3成新議員加入立法會，亦不會有太大影響，而且能獲選的新議員應有一定能力同承擔，因此對未來立會質素有信心。譚耀宗亦認為，現時立法會議員比以往有自覺，內部守則要求比以前高，希望新議員可帶來新景象、新思維。