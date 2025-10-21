北都開發｜陳茂波明日率五局長赴北京、雄安取經　港澳辦統籌

財政司司長陳茂波將在明日（10月22日）率團訪問北京和雄安，隨行官員包括五名問責局長及多個政府部門與相關公營機構的代表。此行主要自的是考察內地主要新區開發的經驗，推進北部都會區的規劃建設及招商引資工作。



陳茂波目前正在韓國仁川出席亞太經合組織(APEC)財政部長會議和相關活動。特區政府宣布，陳茂波明日完成仁川行程後，將率領一個四十多人的代表團訪問北京，考察北京城市副中心和河北雄安新區。

新一份《施政報告》的重點是加快北部都會區發展，財政司司長陳茂波、財政司副司長黃偉綸及發展局局長甯漢豪，出席記者會，闡述相關措施。（梁鵬威攝）

許正宇、丘應樺、甯漢豪、何永賢、孫東隨團

代表團成員包括財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、發展局局長甯漢豪、房屋局局長何永賢、創新科技及工業局局長孫東，以及教育局、運輸及物流局、引進重點企業辦公室、投資推廣署和相關政府部門的代表；也包括香港金融管理局、香港貿易發展局、香港鐵路有限公司、香港科技園公司、香港數碼港管理有限公司、港深創新及科技園有限公司和八家教資會資助大學的高層管理人員，以及多名工商金融和銀行界的代表。

9月29日，行政長官李家超主持「北部都會區發展委員會」首場工作會議。（李家超FB）

港澳辦統籌考察活動

此次訪問由中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室統籌考察活動，北京市人民政府、河北省人民政府組織活動安排。各主要官員將於周六（10月25日）回港。