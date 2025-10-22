立法會選舉｜葉劉未交代去留　會議廳與黨友打卡：可能是最後合照

22名立法會議員棄選下屆立法會，盛傳「七十大限」退下火線，12名「7字頭」議員當中，10人已表態不連任，剩下新民黨主席葉劉淑儀與副主席黎棟國未公布決定。葉劉淑儀今天（22日）出席立法會最後一次大會時，與另外5名黨友在會議廳打卡，表示「可能是今屆新民黨在議會的最後一次合照」。



「7字頭」葉劉淑儀、黎棟國未交代去留

「7字頭」的立法會主席梁君彥、馬逢國同步打響棄選立法會頭炮後，近日多名年過70歲的資深議員棄選，全部身兼行會成員，包括張宇人、陳健波及林健鋒。《香港01》早前報道身兼行會召集人的75歲新民黨主席葉劉淑儀也勢危，預料她連同其餘所有「7字頭」議員也不能留低。

立法會上周有多個委員會會議召開，門外氣氛凝重。葉劉淑儀現身會議廳外走廊，向門外守候的記者指「唔好阻住我開會、行開」。會後，記者追問未能連任的傳聞，葉劉一度耍手，隨後說：「我哋新民黨適當時候會宣布，請各位唔好騷擾我」。數天後，葉劉淑儀才回復笑容。

10月17日，新民黨主席葉劉淑儀在立法會交通事務委員會開會前，回應去留問題時展現笑容。（港台圖片）

10月22日，葉劉淑儀出席立法會最後一次大會時，與另外5名黨友在會議廳打卡，表示「可能是最後合照」。（葉劉淑儀IG）

葉劉會議廳與黨友打卡：可能是最後合照

葉劉淑儀今天（22日）出席立法會最後一次大會時，與另外5名黨友黎棟國、容海恩、陳家珮、何敬康、李梓敬在會議廳打卡，表示「可能是今屆新民黨在議會的最後一次合照」。

新民黨6名立法會議員。（新民黨FB）

新民黨擬派7人出戰立法會 陳家珮代葉劉「出征」港島西

《香港01》日前報道新民黨已經開了中委會，授權葉劉淑儀和黎棟國去決定候選人。綜合多方消息，獲悉新民黨參選名單由上屆的5人增至7人，當中6人出戰地區直選。葉劉淑儀在「七十大限」傳聞甚囂塵上之下，與同樣年屆七十的選委界黎棟國同樣棄選，副主席容海恩亦不連任。

新民黨6名立法會議員葉劉淑儀、黎棟國、容海恩、陳家珮、何敬康、李梓敬。（葉劉IG）

新民黨議員「六走三」情況下，消息指選委界陳家珮將「轉跑道」代葉劉「出征」港島西直選議席，高危獲葉劉打救「起死回生」的李梓敬，則爭取連任新界東北，連同4名區議員共6人出戰直選；選委界何敬康則爭取連任。