立法會選舉｜邱達根宣布競逐連任　冀推動香港創科發展

【立法會選舉2025】立法會換屆選舉提名期明日（10月24日）展開，科技創新界議員邱達根今日宣布會競逐連任，是現屆立法會裏首名表明會爭取留任的獨立議員。此前，議會最大政黨民建聯已公佈了26人的參選名單。



邱達根在社交平台宣布將參選第八屆立法會選舉，同時呼籲市民在12月7日履行公民責任，踴躍投票，選出心儀的立法會議員。

邱達根今年向行政長官提交建議書，包含十個範疇。（邱達根fb相）

邱達根是已故商人邱德根幼子，2021年首度躋身立法會，當選科技創新界首名議員。該功能組別是當年選舉改制中設立，取代原有的資訊科技界。

他表示，過去四年積極參與創科發展各項議題，吸收社會意見，很高興看到香港創科目前勢頭良好，無論是科研、政策支援，還是各類人才計劃，都吸引各地人才來港發展。

他表示，現時仍有不少創科議題有待立法推動，包括人才、科研、數字資產及網絡安全等，希望能貢獻過去幾年積累的經驗，繼續參與立法會工作，推動香港創科發展。