經民聯「九走五」陸瀚民出局　「收購」獨立議員戰立會｜政圈風聲

【立法會選舉2025】立法會選舉提名期今天（23日）展開，民建聯和自由黨先後公布參選名單，新民黨和經民聯仍未公告天下。其中，較少人談論的經民聯，預料「九走五」。《香港01》獲悉，「4字頭」的選委界陸瀚民料出局，連同其餘4名「7字頭」的舊人，經民聯的「失血」情況是各政團之冠。有人走，有人留。上屆派出8人參選的經民聯，今屆初步敲定至少10人出選，不排除再有增減。



其中，新界東北將「收購」無黨派的沙田區議員鄧肇峰加盟，選委界除了梁美芬爭取連任，亦正與擬參選選委界的油尖旺區議員鄧銘心恰談加盟，以經民聯牌頭出選，惟未有定論。一半參選人料出戰功能界別，焦點之一是接棒「大主席」梁君彥所屬工業界（一）的席位，可靠消息透露將由2023年出選深水埗西區議會落敗、任職科技公司的黃永威出戰。



「4字頭」陸瀚民同出局 經民聯「失血」成各政團之冠

現屆有9名立法會議員的經民聯，是議會第二大政團。不過，在「七十大限」退下火線傳聞甚囂塵上之下，經民聯全數4名「7字頭」議員已棄選，分別是74歲立法會主席梁君彥、71歲經民聯主席盧偉國、74歲經民聯副主席林健鋒、74歲的地產建造界龍漢標。

《香港01》獲悉，「4字頭」的選委界陸瀚民料出局，圖為經民聯龍漢標和陸瀚民。（黃浩謙攝）

《香港01》獲悉，「4字頭」的選委界陸瀚民料出局，連同其餘4名「7字頭」的舊人，經民聯有5名議員要走。參考民建聯的換血情況，19名議員之中5人出局；新民黨料「六走三」；自由黨「四走二」；工聯會不用「交人頭」，換言之經民聯「失血」情況是各政團之冠。

10月23日，第七屆立法會會議最後一日，早上會議廳續會。陸瀚民與黃俊碩搭膊頭。（廖雁雄攝）

經民聯4人料續爭連任

工業界（第二）吳永嘉、選委界梁美芬、紡織及製衣界陳祖恒、鄉議局劉業強被視為「穩陣派」，4人料續爭取連任。下屆議會的安排，經民聯已略有部署。如《香港01》早前報道，部分人新面孔早已現身近月的經民聯記者會。

立法會選舉2025，經民聯初步草擬的參選名單。（香港01製圖）

趙式浩。（梁鵬威攝）

趙式浩再戰地產及建造界 撼恒地執董黃浩明

其中，商人趙世曾兒子南區地區委員會界別區議員趙式浩，料再戰地產及建造界。趙式浩與龍漢標同屬經民聯，不過龍漢標上屆「跑出」當選的最大原因，是本身身兼地產建設商會秘書長，「底氣」十足擺平各發展商利益。趙式浩本身從事房地產，是帝皇資本管理公司創辦人及首席執行官，公司從事物業投資、舊樓併購、建造工程業務。

恒地執行董事黃浩明。（柳英傑攝）

趙式浩今年立法會選舉的對手，盛傳是恒基兆業地產集團執行董事黃浩明，本身是地產建設商會法律事務委員會召集人的他，主要負責監督及檢視物業發展機會、管理集團的土地儲備，包括市區舊樓收購重建，以及新界農地轉作發展用地。「組裝合成」建築的過渡性房屋，黃浩明亦有參與。

黃浩明（後排左四）曾經跟隨「幫港出聲」訪京，獲中央官員接見，包括時任全國人大委員長張德江（前排右五）。（資料圖片）

經民聯恢復派人出戰直選 料至少4人

經民聯「九走五」失血情況最多，除了要保坐現有席位，亦要開拓新的版圖。《香港01》獲悉，上屆沒有在地區直選派人出戰的經民聯，初步敲定至少10人出選名單。地區直選方面，今屆會派至少4人出選。其中，葵青地區委員會界別區議員莫綺琪，將出選所屬的新界西南直選。她的對手包括爭取連任的工聯會陳穎欣、出兩隊參選的民建聯郭芙蓉及盧婉婷，以及料明天（25日）將公布出選的新民黨張文嘉。

經民聯九龍城南區議員李超宇，亦會出戰九龍中，對手包括爭取連任的民建聯李慧琼、A4聯盟楊永杰、工聯會丘燿誠、黃大仙西區議員楊諾軒等；本身是眼科專科醫生的深水埗地區委員會界別區議員龐朝輝，將出戰九龍西，其對手包括爭取連任的民建聯鄭泳舜、A4聯盟梁文廣，以及一名社福機構的負責人。

消息指，新界東北選區，經民聯將「收購」無黨派的沙田西直選區議員鄧肇峰加盟出戰。（鄧肇峰FB）

擬「收購」獨立議員出戰 鄧肇峰加盟

其中，新界東北選區，經民聯將「收購」無黨派的沙田西直選區議員鄧肇峰加盟，本身任職金融分析師、估值測量師的他，2023年區議會選舉時，是以10,385票取得第二席當選。他亦是香港河源社團總會第七屆副主席，相信社團選票有助他選情。

新界東北將有5人混戰，包括民建聯主席陳克勤、新民黨立法會議員李梓敬、工聯會沙田南區議員古偉冰、民思政策研究所聯席召集人黃頴灝、經民聯鄧肇峰。

鄧銘心。（鄧銘心Facebook相片）

鄧銘心掛經民聯牌頭出選？

正恰談是否經民聯牌頭出選的，還包括油尖旺區議員鄧銘心。消息指，她將出戰選委界，惟是否加盟暫未有定論。

可靠消息透露，任職科技公司的經民聯青委會副主席黃永威（右）出戰。黃永威2023年出選深水埗西區議會，當時4人參選，他獲得6,801票居第三位落敗。（夏家朗攝）

黃永威接棒「大主席」出戰工業界（一）

一半參選人料出戰功能界別，除了上述的工業界（第二）吳永嘉、選委界梁美芬、紡織及製衣界陳祖恒、鄉議局劉業強，焦點之一是接棒「大主席」梁君彥所屬工業界（一）的席位。

可靠消息透露，任職科技公司的經民聯青委會副主席黃永威出戰。黃永威2023年曾出選深水埗西區議會，當時4人參選，他獲得6,801票居第三位落敗。

黃永威有多年管理顧問經驗，為食品製造、飲食、製造業、零售服務、農業及貿易等行業，提供創新、開源節流方案。上周，他與業界交流及分享AI商業化的案例和實踐經驗。有傳黃永威的對手，可能是玩具廠商億順集團第二代傳人許文俊。