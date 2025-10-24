立法會選舉｜管浩鳴報名爭連任　稱議會增社福界聲音是好事

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期今日（24日）展開，選委界立法會議員管浩鳴今日到政府總部交提名表格。他表示，不猜測勝算，倘若連任的首要工作是解決政府長遠的財政問題，以及面對老齡人口的醫療問題。



管浩鳴既有宗教界背景，亦身兼多個社會福利團體職務，去年出任社聯主席。民生是任何政府施政要務，而社福界在解決民生問題扮演至關重要的角色。除了管浩鳴與功能組別議席外，有消息指社福界還將有人參加地區直選。管浩鳴稱，社福界積極參選是「好事來的」，可以把市民所關心、面對的挑戰帶到議會，爭取與政府合作，把民生事務做得更加好。



10月24日，選委界議員管浩鳴報名競逐連任。（鄭子鋒攝）

稱提名人與上屆差不多 四年前獲多名政商界人士背書

管浩鳴在今早11時到政府總部報名，他表示已經取得足夠提名票，提名人與上屆差不多，有教友、社福界朋友。翻查資料，管浩鳴在四年前首次參加立法會選舉，提名人包括新鴻基地產執行董事郭基泓、東亞銀行聯席總裁李民橋與李民斌等商界名人，以及多位政界人士與社團領袖，包括前民政事務局長曾德成、自由黨前黨魁鍾國斌及民建聯前副主席張國鈞，等等。

10月24日，選委界議員吳傑莊與管浩鳴，分別到政府總部報名競逐連任。（鄭子鋒攝）

不猜測勝算 若連任注重解決公共財政及老齡問題

港澳辦日前發表文章，指出在新選舉制度下，選舉回歸選賢舉能的本質，尤為突出公平競爭、良性競爭，任何侯選人「入閘」後都在同一起跑線競爭，不存在什麼「祝福名單」，也沒有誰享有什麼「特殊待遇」。

被問及會否擔心選委界競爭變大影響勝算時，管浩鳴稱，大家共同努力，每個參選人都有服務香港的理念。他表明，倘若連任，首要工作是解決政府長遠的財政問題及面對老齡人口的醫療問題。他在社交平台發表參選決定時又稱，會堅持理性務實的態度參與議政，致力推動符合社會整體利益的政策，為民生福祉盡心竭力。

社福界投票意向受關注 管浩鳴：多渠道參選是好事

管浩鳴在去年接任本地社福界龍頭組織社聯的主席，又擔任「香港社福界心連心行動」董事會主席。社福界過往被視為「泛民」票倉，四年前選舉選出現屆立法會唯一「非建建制」議員狄志遠，但投票率只得不足19%，為所有功能界別中最低。據《香港01》了解，鑑於社福界對解決民生問題、推動由治及興的重要作用，有關方面十分關注其發展，希望業界可積極參加選舉與投票，令施政更積極對應民生關切。

管浩鳴表示，社福界循多個渠道參加立法會選舉是好事。（鄭子鋒攝）

狄志遠已放棄競逐連任，有消息指社聯行政總裁陳文宜將會出選，另外亦可能有社福機構人士爭取參加地區直選。管浩鳴曾表示，要改變要改變社福界別的抗爭文化，凡事做到有商有量。他他形容，社福界循各種渠道參加選舉是「好事來的」，可以把市民所關心、面對的挑戰帶入議會，爭取與政府合作，更好地解決問題。

