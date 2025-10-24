立法會選舉｜吳傑莊、梁美芬、林振昇報名參選　爭連任選委界

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期開始，多名現任選委界議員先後到政府總部遞交報名表格，包括吳傑莊、梁美芬與林振昇。選委界共有40個議席，連同已公布參選名單的民建聯、工聯會與自由黨在內，目前已有近20名候選人，可以預期會有一番激烈競爭。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

10月24日，選委界議員吳傑莊報名競逐連任。（鄭子峰攝）

吳傑莊：香港可成為「國家的國際首都」

吳傑莊今早（24日）到政府總部遞交提名表格。他表示，懷着戰戰兢兢心情參選，相信自己有跨專業的優勢，但沒有評估勝算他。回顧過去四年議會生涯，稱見證行政立法關係升級優化，他希望可以繼續推動其改善發展。他又說，競選口號是「突破創新、團結共融」，形容現時不同行業有困境，需要做更多突破創新，希望自己可繼續作出貢獻。

吳傑莊以「首都」比喻香港的重要性。他指出，北京是國家首都，希望香港可以打造成為國家的「國際首都」，吸引更多產業落地，他又稱，保守估計，香港計未來四年可成全球第二大金融中心，強調這不是天方夜譚。此外，他希望每一位市民都感受到幸福感、安全感，形容香港這個餅做大了，市民分餅也要分得開心。

選委界預計有多人參選，吳傑莊表示，競爭永都遠有，有競爭有進步，自己有跨專業背景，是一個優勢，但沒有評估勝算。

梁美芬在前全國人大基本法委員會副主任譚惠珠陪同下遞交報名表格。（馮子健攝）

梁美芬：在國際、國際、香港三層面獻策 守護「一國兩制」

經民聯選委界立法會議員梁美芬下午到政府總部遞交提名表格，爭取連任選委界。她表示，曾參加三屆直選、一屆選委會，經歷由亂到治、由治及興的過程，在這重要歷史折點爭取連任，希望用自己的經驗，包括憲法、基本法與國際法學者、區議員、立法會議員等身份，在國際、國家與香港三個層面獻策，擔當「一國兩制」守護者、促進者。

梁美芬稱，她的參選政綱包括繼續向各界推廣國安法教育、向國際社會推廣「一國兩制」故事、協助香港更好融入國家發展大局、協助深化對外交往合作、推動高質量發展配合國家所需，以及關注弱勢社群權益、助力北都發展。

經民聯現屆9名議員已人四人不連任，梁美芬稱對自己所屬政黨有信心，經民聯很快會宣布具體參選名單，她會全力以赴參選，也非常支持經民聯領導層。

勞聯在功能組別面對工聯會競爭，林振昇稱好難估計選舉結果，會全力以赴不會鬆懈。（馮子健攝）

林振昇稱四維度聚焦香港「升級」 避談工聯會爭勞工界議席

勞聯主席林振昇亦在今日下午交表爭取連任。他感謝各界四年前支持，稱選委會是新選制一部分，能夠參與其中感到榮幸。他認為，過去四年，在立法會積極建議下，政府推動了不少措施，而他競選連任的政綱聚焦於令香港「升級」，體現在四個維度：

第一是香港與灣區的關係，推動更多灣區標準，令「高才通」計劃更加聚焦；第二是香港產業要升級，推動創新科技新型工業；第三是北部都會區要升級，基建先行，加快發展；第四是勞工升級轉型，改善基層工友待遇。

被問及工聯會在勞工界出三個人，似乎有意全奪該功能界別三個席位，勞聯如何部署。林振昇指，已經宣布會繼續派秘書長周小松在該界別參選，有競爭的選舉很難預計結果，但會全力以赴。他強調，周小松有經驗、做過勞顧會委員，熟悉勞工事務，對其選情有信心。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱。