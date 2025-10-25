梁君彥回顧今屆立法會「辣味」不再　稱與李家超有默契非橡皮圖章

立法會換屆選舉提名期昨日（24日）展開，早前宣布不再競逐連任的立法會主席梁君彥受訪，指上屆任期有「甜酸苦辣鹹」，辣的是指議會中的謾罵、停擺等。到了今屆是「愛國者治港的第一屆立法會」，不再有「辣味」，表現「令人回味」，完成基本法23條立法、三隧分流等。他又稱議會與政府之間互動良好，與行政長官李家超有默契，有良好互動，同時做到監察政府，強調議會不是橡皮圖章，而是對事不對人。



立法會主席梁君彥回顧本屆議會時，形容本屆立法會是「愛國者治港的第一屆立法會」，表現「令人回味」。（資料圖片/廖雁雄攝）

10月22日，立法會最後一個會議。立法會主席梁君彥舉行年結記者會，指今屆通過法案較上屆多逾六成，梁君彥指議員「不是做戲是做實事」。（資料圖片/廖雁雄攝）

梁君彥：今屆立法會通過法案較上屆多6成

梁君彥今早（25日）在港台節目《星期六問責》中，提到本屆議會工作量大，通過130條法案，較上屆多出60%，其中大多數涉及民生和經濟議題。對於行政與立法之間的關係，梁君彥強調「沒有最好，只有更好」，並稱本屆議會做到監察政府，又無對政府的無理指責，與行政長官李家超有默契，彼此有良好互動。他強調議會不是橡皮圖章，而是對事不對人。

他亦提及基本法23條立法，指研究條例草案的委員會進行約50個小時會議，由「朝九晚七」一直審議。梁君彥又稱，中央一直期盼香港走一條好的路，不要走歪路，在民主上做得更好。

《維護國家安全法》，即第23條，在2024年3月19日在立法會三讀通過，同月21日生效。(資燉圖片)

梁君彥在有線節目《有理有得傾》中亦回顧任內表現。他指上一屆任期有甜酸苦辣鹹，辣的有議會謾罵、停擺等。到了今屆是愛國者治港的第一屆立法會，不再有「辣味」，完成了許多以往難以實現的工作，如23條立法、三隧分流等，形容是「令人回味」。

今屆是愛國者治港的第一屆立法會，你要看到大家都實幹有為，大家都積極是民有所呼、我有所應，做很多以前都做不到的事，我們都一一可以做到......你說現在完結了，有什麼可以形容呢？我想可以令人回味。 梁君彥

10月22日，立法會主席梁君彥舉行年結記者會。（資料圖片/廖雁雄攝）

梁君彥在2004年進入議會，屬工業總會功能組別，至今已20多年。他表示兩年前已開始考慮交棒。面對過去的批評，梁君彥表示他並不過於在意，「不是很上心」，認為每位主席和議員都會面臨不同的聲音，善意的批評能夠幫助改進，而無理的指責則可不必在意。

談到新一屆主席的期望，梁君彥認為應具備無私和大局觀的特質，「一定要無私，一定要坐得高、看得遠，要有一個大局觀」，並表示卸任後如有公職邀請，會考慮，並繼續為香港貢獻。