江玉歡憶與黎棟國審議法案「鑽窿鑽罅」　官員怕「立法雙雄」兩人

立法會選舉提名期展開，兩名選委界立法會議員江玉歡、黎棟國先後棄選。其中，新民黨黎棟國日前在記者會上讚江玉歡對法案委員會的期望和要求「邏輯上自洽，執行上可行」。過去四年參與50多個法案委員會的江玉歡，今天（26日）在Facebook憶起與黎楝國「鑽窿鑽罅」，互相「補飛」報名參加法案委員會的日子，稱二人是「立法雙雄」，形容官員在法案委員會上最怕見到他們。



10月22日，選委界立法會議員江玉歡宣布棄連任至下屆立法會。（廖雁雄攝）

江玉歡憶與黎棟國審議法案「鑽窿鑽罅」

江玉歡表示，有幸在四年任期參與超過三分二的立法工作，形容對立法工作的投入和熱誠，她與黎棟國可說是以法案委員會為家，一起並肩而行，因多個會議同時舉行，「那些在二樓會議室走廊跑來跑去的時光只能回味，帶住耳機聽住另一個會，夠鐘到我發言便跑過去有關會議」，笑言一身多用。

官員在法案委員會最怕見到我們兩個，可謂「立法雙雄」。我們兩人經常約定一起報名參加某某法案委員會，順利加入的話，我們互相「補飛」，你睇這個「窿窿」，我睇這個「罅罅」。 選委界立法會議員江玉歡

10月25日，新民黨公布第八屆立法會參選名單，「7字頭」議員黎棟國（右）不會競逐連任。（夏家朗攝）

開節目淺入深解釋法案 而非如有議會中人簡單複雜化

江玉歡說，議會同事覺得沉悶的問題，她與黎棟國卻不亦樂乎，經常覺得法案委員會「好玩」。昨天知道黎棟國不參選後，腦海即時思考不如開設一個節目講解法案導讀，由「立法雙雄」將法例由淺入深解釋，邀請大家給予意見。

最少令人明白，而唔係將簡單東西複雜化，有些同事問咗都唔知佢問乜。 選委界立法會議員江玉歡