立法會選舉｜靠葉劉力保「翻生」？　李梓敬： 純粹揣測

【立法會選舉】新民黨今日（10月25日）公布第八屆立法會參選名單，新民黨此次派出8人參選，5人為「新丁」。新民黨主席葉劉淑儀及常務副主席黎棟國宣布放棄參選，在立法會連任兩界的副主席容海恩亦不繼續連任，稱是個人決定，會在法律界繼續服務市民。而之前盛傳」高危」的李梓敬仍繼續參選新界東北地區直選，他回應指「之前參選不參選純粹是媒體揣測」。



10月25日，新民黨公布第八屆立法會參選名單，副主席容海恩宣布不會競逐連任。（夏家朗攝）

容海恩：棄選是自己決定 會在法律界繼續服務市民

容海恩在2016年加入新民黨，現任選委界議員。她曾在2016年新界東地區直選以三萬餘票當選，在2021年轉戰選委界並成功連任。被問及棄選原因及是否跟家翁袁弓夷因觸犯國安法通緝有關，容海恩沒直接回應。她指，棄選是自己決定。

回顧過去兩屆服務工作，容海恩強調自己見證了由亂到治、由治及興到目前新時代。她又表示作為執業大律師，有諸如大灣區律師執業等多方面工作可繼續推進，自己在每一個崗位上都有決心可以做好，希望可以在法律界繼續服務市民。

她同時表示，很開心能培育到新人，見到他們在地區上的成長，「如果沒了市民聲音，我們在立法會推動不了任何議案，會唔貼地、唔貼民心」。她感謝葉劉淑儀和黎棟國帶領新民黨，指今屆立法會唯一遺憾是時間不夠，沒有時間處理完所有市民個案投訴。

10月25日，新民黨公布第八屆立法會參選名單，李梓敬將在新界東北選區競逐連任。（夏家朗攝）

李梓敬：若連任將跟進失業率高等議題

李梓敬在2021年循新界東北選區當選立法會議員，早前被視為可能無法連任的「高危」人物之一，有傳聞指獲葉劉淑儀力保才得以「翻生」，確定競逐連任。李梓敬今日回應有關提問時稱，「之前參選不參選純粹是媒體揣測」，新民黨所有候選人都會繼續努力工作，服務市民，爭取支持。

李梓敬表示，今次競選口號是「堅守社區、發聲國際」。他指出，新民黨一班兄弟姐妹在社區中堅持處理個案、舉辦活動、為市民服務，在獅子山隧道擴建和沙田繞道取得成績，並接受外國媒體訪問，撰寫英文文章在海外媒體刊登，並做了很多民間外交工作，凝聚國際群體。在立法會亦提出多項質詢，包括興建新界東第二條南北鐵路、完善公務員體制等，希望成功返回立法會，跟進失業率高等議題。

10月25日，新民黨公布第八屆立法會參選名單，葉劉淑儀不再競逐連任。（夏家朗攝）

記者問議員私德 葉劉：惡意中傷，相當反感

記者會上另有人提問新民黨如何看待議員私德問題，葉劉回應時批評記者將「媒體惡意中傷、含沙射影的報道當事實提問」，並指「相當反感」。她表示，新民黨任何候選人操守能力都很高，未來亦會加強規管。「我們斬釘截鐵地說（私德爭議）與新民黨任何候選人都無關」。

葉劉曾在立法會辯論期間自爆「如果我有黨員有婚外情，我絕不姑息」，引起政圈熱議。據了解新民黨一名男性地區人士多年前涉嫌捲入婚外情，之後退黨收場，聽聞都是應葉劉要求。

