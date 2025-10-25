立法會選舉 ｜「7字頭」議員全退　譚耀宗：支持舊同事給後輩機會

【立法會選舉2025】隨着新民黨主席葉劉淑儀與副主席黎棟國今日（10月25日）正式宣布棄選，本屆立法會12名「7字頭」議員將會一起離開議會。曾與葉劉在議會內共事多年的民建聯會務主任譚耀宗表示，支持立法會議員更替。他以自己扶持後輩為例稱，希望香港培養更多新一代，共建家園。



立法會選舉2025｜提名戰開打 議會新舊交替最新動向 深度分析

10月23日，立法會會期最後一天。全體議員合照。（廖雁雄攝）

12名年過七十議員 先後宣布不競逐連任

本屆立法會共有12人年屆70歲。74歲的立法會主席梁君彥打響頭炮後，多名「7字頭」相繼棄選，包括選委界馬逢國，及3名身兼行會成員的立法會議員，分別是飲食界張宇人、保險界陳健波、經民聯林健鋒。經民聯主席盧偉國、實政圓桌召集人田北辰、航運交通界易志明、地產及建造界龍漢標及建測圓規界謝偉銓也已言退，葉劉淑儀與黎棟國成為最後兩名宣布不會再選的「7字頭」議員。

10月25日，新民黨公布第八屆立法會參選名單，葉劉淑儀不再競逐連任。（夏家朗攝）

10月25日，新民黨公布第八屆立法會參選名單，黨主席葉劉淑儀及另一名「7字頭」議員黎棟國均不會競逐連任。（夏家朗攝）

葉劉：沒被要求退選 黎棟國：競選承諾已一一完成

葉劉今日宣布棄選決定時表示，不是因為年齡，香港沒有年齡歧視，基本法沒有年齡要求，亦沒有人要求她退選。黎棟國則稱，4年前當選立法會議員，當時承諾的23條立法、公務員福利等工作已經一一完成。

譚耀宗表示，支持立法會舊同事退下來，把機會留給其他人。（馮子健攝）

譚耀宗：希望香港培養更多新一代共建家園

曾連續擔任五屆立法會議員的譚耀宗今日陪同民建聯候選人遞交參選提名表格時，被問及與葉劉共同事多年，對她退出議會有什麼感受？譚耀宗稱。立法會換屆，有舊同事宣布不參選，給機會其他候選人，他「支持這個想法」。他形容，議員退下來之後，，不需要有立法會工作壓力、長時間開會，希望他們身體更好。

譚耀宗在67歲時「交棒」離開立法會，他形容自己也是扶持後輩，希望香港培養更多新一代，共建家園。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱。