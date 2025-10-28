基孔肯雅熱｜滅蚊業界指大規模噴霧可有效殺蚊　提醒市民清理積水

本港近日出現首宗蚊傳疾病基孔肯雅熱的本地個案，患者居於黃大仙鳳德邨。衞生防護中心昨晚（27日）公布多3宗感染基孔肯雅熱個案，包括一名居於慈雲山慈康邨、在鑽石山鳳德邨禮賢會恩慈學校工作的55歲女員工，她潛伏期曾到內地，感染源頭有待確認。



政府已在患者住所附近範圍滅蚊，香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源今早（28日）在電台節目表示，大規模空間噴霧將有效殺死成蚊，「等啲蚊冇咁易走甩」，又建議物管公司多注意屋苑內積水，市民亦要配合清理積水，以免蚊蟲滋生。



衞生署10月26日公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，患者居於鑽石山鳳德邨，屋苑對面的龍蟠苑即有人員噴滅蚊煙霧。（梁鵬威攝)

衞生署10月26日公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，患者居於鑽石山鳳德邨，屋苑對面的龍蟠苑即有人員噴滅蚊煙霧。（梁鵬威攝)

梁廣源在港台節目《千禧年代》指，在公眾地方滅蚊時，大規模空間噴霧將有效殺死成蚊，即時防止成蚊繁殖，「等啲蚊冇咁易走甩」。大型噴霧機可噴出20微米微粒，可撞擊到在空中飛的蚊蟲，他又指最理想的滅蚊頻率為每周一次，不需每日噴噴霧，而且次數太多「環保人士會有意見」。

至於私人地方，梁廣源表示要市民共同配合，清理積水，尤其要注意冷氣機水盤等不易察覺的位置，物業管理公司需要注意屋苑內的清潔及積水問題。

衞生署10月26日公布出現首宗本地感染基孔肯雅熱個案，患者居於鑽石山鳳德邨，屋苑對面的龍蟠苑即有人員噴滅蚊煙霧。（梁鵬威攝)

他補充指，現時會採用綜合防治，除用大型噴霧，亦會使用蚊油和蚊沙，噴灑在人不易接觸到的水體表面，不過這些物理防治方法的效果較慢。他又說，在下雨後需即時加強滅蚊，補充蚊油等，因雨水會稀釋滅蚊劑，令共效果減弱。