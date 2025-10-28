基孔肯雅熱｜禮賢會恩慈學校校工確診　校方為學生探熱、噴蚊怕水

鑽石山鳳德邨一帶再出現基孔肯雅熱個案，患者在特殊學校禮賢會恩慈學校工作，感染源頭有待確定。學校今早安排職員為學生探熱及噴蚊怕水，校長表示，確診員工最後上班日為上周五（24日），同日下午因身體不適早退，校方自昨日起，已暫停戶外活動，包括體育課，並盡量安排集隊於室內進行。



有家長讚揚校方反應迅速，在新聞報道學校出現個案前，已收到校方WhatsApp短訊，提醒家長如何防蚊，以及校方的應變工作，對出現確診個案未有特別擔心。



衞生防護中心昨晚（28日）公布，一名在鑽石山鳳德邨禮賢會恩慈學校工作的員工確診。（梁鵬威攝）

今早在禮賢會恩慈學校門外所見，有職員為學生探熱及噴蚊怕水。（梁鵬威攝）

確診校工上周五最後上班 同日下午不適早退

日前鳳德邨出現首宗基孔肯雅熱本地個案，患者居住的雪鳳樓，與禮賢會恩慈學校相距僅70米。該名確診的學校員工潛伏期內曾在深圳市及鳳德邨範圍活動，衛生防護中心會對病毒進行基因分析，以判斷該名學校員工與日前確診的首宗本地個案是否有流行病學關連。

記者今早在禮賢會恩慈學校門外所見，有職員為學生探熱、噴蚊怕水。該校有13班，共130名學生。校長謝慶生表示，確診員工為該校校工，最後上班日為上周五（24日），同日下午因身體不適早退。

他指，昨日有衛生署職員分別於上下午兩度到訪，了解學校的防蚊、滅蚊工作，並給予建議。他又指，學校有相關日常工作，如為學生噴蚊怕水等，直言「如果呢一刻裏面我哋先去搵吓草叢有冇蚊嘅話呢，我諗係太遲㗎啦」。

今早在禮賢會恩慈學校門外所見，有職員為學生探熱及噴蚊怕水。（梁鵬威攝）

今早在禮賢會恩慈學校門外所見，有職員為學生探熱及噴蚊怕水。（梁鵬威攝）

今早在禮賢會恩慈學校門外所見，有職員為學生探熱及噴蚊怕水。（梁鵬威攝）

今早在禮賢會恩慈學校門外所見，有職員為學生探熱及噴蚊怕水。（梁鵬威攝）

暫停戶外活動如體育課 安排室內集隊

謝慶生續說，自昨日起學校已暫停戶外活動，包括體育課，並盡量安排集隊於室內進行，暫未有收到家長向學校表達擔憂，會與他們保持溝通。至於學校的加強措施，他說要視乎爆發情況，並根據教育局及衛生署指示。

家長伍女士的小朋友在該校就讀四年級，對於有確診個案，她未有特別擔心，認為無論個案屬本地或輸入，傳播媒介都是蚊隻，「唔會話分本地就傳染力勁啲」。她又說相信學校的預防措施，在新聞報道學校出現個案前，已收到校方WhatsApp短訊，提醒家長如何防蚊，以及校方的應變工作，形容他們反應迅速。

家長伍女士對於學校有確診個案，未有特別擔心。（梁鵬威攝）

家長：做好小朋友飲食 身體好便不用擔心

另一位家長杜女士的兒子就讀二年級，同樣未有對學校出現確診個案感到特別擔心，「做好小朋友嘅飲食、健康，就可以令佢哋身體好，就唔使擔心，即係呢啲緊急情況，抵禦不到」。她說有為兒子噴蚊怕水，指學校有提供購買指引，認為校方的措施足夠。