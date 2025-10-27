立法會選舉 ｜選委界多人報名　何敬康爭連任獲譚詠麟唱歌勉勵

【立法會選舉2025】立法會選舉提名期踏入第三個工作日，今日（10月27日）有多名選舉委員會界別參選人到政府總部報名。其中，爭取競逐連任的新民黨何敬康透露，他已取得足夠提名，前幾日更曾親自拜訪香港樂壇殿堂級歌手譚詠麟，成功獲得其提名。



將由功能界別勞工界「轉跑道」在選委界出選的工聯會梁子穎，亦在今日報名。他表示，選委界是社會縮影，若成功當選，未來工作除了照顧一眾打工仔，還需要照顧僱主和商界朋友。



10月17日，新民黨議員何敬康在黨主席葉劉淑儀陪同下報名競逐連任選委界議席。（王晉璇攝）

何敬康冀「樣樣做到好」 反映社會各界聲音

何敬康在新民黨主席葉劉淑儀陪同下提交報名表。他表示自己已經拿到足够多提名，主要來自認識多年的前輩及來往頻密的同僚和朋友。他特別提到，幾日拜訪屬於體育、演藝、文化、出版界選委的譚詠麟，獲得其提名，譚詠麟更唱了一句「樣樣做到好」來勉勵他。

何敬康（右）與偶像譚詠麟（何敬康FB）

何敬康承諾，若成功連任，未來會和立法會同事通力合作，反映社會各界聲音。他指自己過去在運輸、旅遊、文化、體育等多個領域提出建設性意見，並有不少意見轉化為政策，他「希望樣樣做到好」，並為自己身為中國人和香港人感到驕傲。

10月27日，工聯會勞工界議員梁子穎報名競逐來屆立法會選委界議席。（王晉璇攝）

梁子穎轉跑道：不僅代表打工仔 香港要共贏

梁子穎交表時透露，他拿到19個提名，支持者包括每律師、校長。他表示，雖然自己來自工聯會，要代表打工仔，但「相信香港並不是一邊贏一邊輸，而是共贏」，引用國家主席習近平主席的話稱，要「把餅做大」。

梁子穎回顧今屆任期，稱自己出席過883次會議，出席率達到96%。他強調自己擁有23年的前線教育工作及12年區議會社區工作，過去四年擔任立法會議員期間又跟不同業界溝通，建立了良好關係。

10月27日，工聯會副會長曾志文在會長吳秋北及元老黃國健陪同下，報名參選來屆立法會選委界議席。（王晉璇攝）

工聯會「大灣區專家」曾志文：要讓香港產業過河

工聯會副會長曾志文亦在今日報名參選選委界。她在工聯會服務了二十年，會長吳秋北形容她是工聯會最有能力、最有擔當的候選人。曾志文在工聯會內部有「大灣區專家」之稱，她表示要「讓香港產業越過深圳河，在大灣區里大展拳腳」。她強調自己過去多次向兩地政府提出大灣區發展建議並推動落實，例如擴大廣東院舍，希望未來融合社會力量，推動大灣區發展。

10月27日，香港中小型企業聯合會會長郭志華報名參選立法會選委界議席。（王晉璇攝）

「新丁」郭志華、柯家洋加入選委界戰場

今日還有其他「新丁」報名參選選委界，包括香港中小型企業聯合會會長郭志華。他表示自己沒有政治背景，是「很紮實的中小企派」，希望有機會在議會發聲，幫香港中小企「走出去」，例如在飲食零售業方面做多點推廣，讓不同遊客瞭解香港特色文化，讓中小企做更多生意。

10月27日，從事醫療器械、生命健康產業的柯家洋報名參選第八屆立法會，競逐選委界議席。

穩健集團副總裁柯家洋報名時稱，他從事醫療器械、生命健康產業，服務社會十幾年，在醫療科技、社會福利、青年發展等領域提出不少政策倡議。

