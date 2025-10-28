立法會選舉｜林琳、林哲玄、陳凱欣報名爭連任　鄧飛轉選教育界

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期踏入第四個工作日，今日（10月28日）有至少四名現屆立法會議員到政府總部報名參選。其中外科醫生林哲玄到政府總部報名，爭取連任醫療衞生界的席位，獲行政會議成員、前食物及衞生局局長高永文等醫療界人士到場支持。選委界議員陳凱欣交表時，高永文同樣在場支持。



民建聯成員林琳及教聯會副主席鄧飛今日亦報名。林琳競逐連任選委會界別，獲該黨前主席，全國港澳研究會副會長譚耀宗到場支持。現屬選委界議員的鄧飛則會「轉跑道」，競逐功能界別教育界議席。



林哲玄（左三）今早到政總報名競逐連任醫療衛生界別。（林遠航攝）

林哲玄再選醫療衞生界 高永文撐場冀業界踴躍投票

林哲玄形容自己過去四年克盡己任，有盡力履行議員職務，但認為本港醫療體系仍有地方可以改善，故競逐連任。他透露已獲得20張提名票，包括今日有到場的高永文，並稱相信會有競爭者。

提到未完成的工作，林玄哲指希望可以擴大基層醫療指南涵蓋的範圍、改善醫健通手機應用程式、推動醫療融資改革等，指現時部份計劃層面仍有沙石，要與業界一同解決。

高永文則表示，他和許多業界人士都認可林哲玄的對醫療的理念，又指過去十多年都與林合作，推動業界發展。他又稱，期望業界能踴躍投票，支持今次立法會選舉。

民建聯8人爭選委界議席 林琳：各擅所長不擔心「𠝹票」

民建聯成員林琳今日亦報名競逐連任選委會界別，獲該黨元老，全國港澳研究會副會長譚耀宗到場支持。

民建聯成員林琳（左三）今早報名競逐連任選委會界別。（林遠航攝）

林琳的競選口號為「務實創新，並肩同行」。她指自己過去四年一直有跟進香港的生育及人口政策，稱兩個範疇都對香港的動力非常重要，認為自己過去的工作市民都有目共睹。

民建聯合共派出八人出戰選委界選舉，被問到會否擔心互相「𠝹票」，林琳稱八人擅長的範疇都不同，陳恒鑌有多年經驗，過去亦一直跟進交通事務，而她自己則是「生仔專家」，新人洪錦源在智庫工作都有多年經驗，相關範疇都關乎香港發展，故不擔心有此情況。

教聯會副會長鄧飛今日亦報名，「轉跑道」參戰教育界別。他表示，自己自1998起便在教育界擔當不同角色，自信熟悉本地教育議題，「可能返返功能組別對於我嚟講會更加容易發揮」，能專心聚焦其熟悉的範疇。

教聯會副主席鄧飛今早報名，轉跑道出戰教育界功能組別。（林遠航攝）

鄧飛獲朱國強提名 倡對外開放收生助學界紓困

鄧飛又指，現時本地學界正面對的不同問題，都與生育率不足有關，認為除了刺激生育率，本港應參考其他地區的成功經驗開放收生。他又指，留意到現時直資學校只可錄取海外學生，他未來會爭取全面開放，讓內地、澳門、台灣的學生都可以來港。

鄧飛表示，他在同屬教聯會副會長的現任教育界議員朱國強宣布不爭取連任後，開始考慮更聚焦教育界。他透露自己獲得朱國強提名。被問到教聯會會派出多少人參選，他未有正面回應，僅指「教聯會係會有好多人參選」，包括教育界、選委界別，相關人選未來會有公布。

10冂28日，選委界立法會議員陳凱欣報名競逐連任。（馮子健攝）

陳凱欣憶做政助遇「拉布」 稱高效議會助提升管治效能

曾擔任食物及衞生局政治助理的陳凱欣今午報名，獲「舊老細」高永文及前財經事務及庫務局局長陳家強現身支持。

陳凱欣表示，立法會選舉對香港未來發展很重要。她以個人經歷為例，指擔任政治助理時候遇到議會「拉布」、流會，很多範疇沒有時間處理，房屋、經濟、醫療等政策未能及時排憂解難。相比之下，過去四年感受到全新景象，市民與業界聲音透過議員帶入議會，與政府同心協力，推動政策落地實行，不僅議會工作效率高，也提升了政府管治效能。

陳凱欣又稱，希望在議會內提出惠民倡議，讓社區聯繫更好，為香港未來出一份力。她表示，如果成功爭取連任，會保持民生最優先理念，聯同其他同事上下一心創造更多可能。她最後提醒市民，記得在12月7日投票。

高永文指，陳凱欣過去四年循選委界別入立法會，但沒放下地區工作，新冠幾年都有進行地區工作，誠懇向大家推薦投票給她。陳家強則表示，陳凱欣有豐富地區工作經驗，從宏觀經濟到微小社會現象都有，眼光獨特。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱。