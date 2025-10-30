立法會選舉｜｢謝瑞麟掌舵｣謝邱安儀撼邵家輝　裕華、實惠老闆站台

【立法會選舉2025】兩名競逐連任的批發及零售界參選人，在業界都有威望。繼自由黨主席邵家輝日前報名競逐連任，他的對手謝邱安儀今日（30日）亦報名參選，為她站台的包括裕華國貨、實惠老闆。



謝邱安儀除了是零售管理協會主席，亦是謝瑞麟珠寶主席，今次自由搏擊硬撼邵家輝，謝邱安儀坦言「是不容易的一場仗」，不過形容兩人「私底下是很好朋友」，故一定有競選壓力。



10月30日，零售管理協會主席、謝瑞麟珠寶主席謝邱安儀報名參選立法會選舉批發及零售界。（陳葦慈攝）

實惠老闆、裕華國貨偕太子爺站台

謝邱安儀報名參選批發及零售功能界別，為她站台的包括裕華國貨董事總經理余鵬春、裕華國貨太子爺余偉傑、持有實惠家居的時富集團董事長關百豪、香港餐飲聯業協會會長黃家和、眼鏡88集團聯席行政總裁鄭學玉及黃瑞欣、前牛奶公司北亞區地區董事兼中國行政總裁麥瑞琼、香港旅遊業議會前主席徐王美倫、太古資源有限公司董事總經理譚錦儀等。

為謝邱安儀站台的包括裕華國貨、實惠老闆。（王晉璇攝）

不斷為減租發聲 聲音是時候「提升到議會裡」

謝邱安儀說，希望能給業界一個有實力的選擇，憶出任超過7年香港零售管理協會主席，在租金人手問題方面不斷向外界政府發聲，認為今時今日「我的聲音應該提升到議會裡，讓政府聽到業界聲音」。

謝邱安儀：業界需要很大變革

謝邱安儀表示，「業界需要很大變革」，指自己除了零售管理有經驗，也有10年資訊科技界經驗，主修電腦工程，「相信能融合科技將業界帶入另一個高峰，絕對有資格有能力代業界在議會發聲。」

謝邱安儀坦言有壓力「是不容易的一場仗」

對於壓力和勝算，她指競選壓力一定有，明言「是不容易的一場仗」，因邵家輝代表業界兩屆，但自己會全力以赴。又指邵家輝很努力、很盡責、自己對他很欣賞，「私底下是很好朋友」，並祝願邵家輝勝利，一切順利，希望兩人都在競選中為業界服務。