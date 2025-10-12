應立法禁追風逐浪？大律師公會毛樂禮：要平衡個人自由及兒童安全

今年已有12個熱帶氣旋影響香港，天文台兩度發出10號風球，風季尚未結束。政府近年不時呼籲市民切勿「追風逐浪」，又表示會研究是否就此立法。大律師公會主席毛樂禮認為，公會對此無立場，但強調「人生裡面有很多不同選擇」，應平衡個人自由，若涉及兒童，則要特別考慮。



超強颱風樺加沙襲港期間，有人帶同小童在堅尼地城海邊觀浪，旁邊激流環繞，畫面相當危險。（資料圖片／Facebook群組「西環變幻時」）

大律師公會主席毛樂禮。（資料圖片／陳葦慈攝）

超強颱風樺加沙襲港期間，柴灣嘉業街一家四口觀浪，其中母子墮海，父親跳海救人，3人均由附近船家及消防救起。（楊凱力攝）

毛樂禮：尊重個人自由及教育同樣重要

大律師公會主席毛樂禮在無綫新聞節目《講清講楚》回應本港是否須立法管制「追風逐浪」行為時指，每個人都有其個人自由，「人生裡面有很多不同選擇是個人性的」，舉例指學打拳都有一定風險，但無人會認為要禁止該行為。

毛樂禮指，公會不會表示就是否立法支持或反對，但強調若當局考慮立法，要平衡個人和家長的自由，以及孩童安危，稱尊重個人自由及教育同樣重要。

突然湧起數米高巨浪沖上岸，2女子與小童走避不及被巨浪淹沒，現場傳出驚呼聲。（Threads@allaboutmoney_hk）

要清晰定義犯罪意圖 考慮怎處理家長出於無知、非故意讓子女受傷

現時已有疏忽照顧兒童的法例，再立法會過分影響個人自由？毛樂禮說，要視乎立法過程，若循加強保護兒童方面立法，應確保清晰定義犯罪意圖，舉例指有家長或出於無知、並非故意下，讓子女受傷，這類個案如何處理，需要社會一定討論及共識。

