立法會選舉｜「政二代」范駿華報名　選委界參選人突破議席數量

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期踏入第七個工作天，今日（11月1日）早上有至少5人報名競逐選舉委員會界別議席，參選人總數升至44，選委界40個議席確定會出現競爭。



今日報名參選人包括立法會主席范徐麗泰的兒子范駿華、西九文化區管理局董事局成員伍婉婷、港區全國人大代表樓家強及擔任海南國際仲裁院院長的執業大律師范凱傑。選委界現任議員陳紹雄亦在今日交表爭取連任。



11月1日，港區全國政協委員范駿華報名參選立法會選委界，母親范徐麗泰到場支持。（馮子健攝）

母親范徐麗泰撐場 范駿華：由細到大過好多招畀我

現年47歲的范駿華是一名會計師，曾擔任香港青年協會主席，目前是港區全國政協委員，他表示，希望青年融入國家發展大局。他又稱，自己是香港棒球總會會長，可以在文化體育方面可以為香港做貢獻，眼見香港場地有限，希望與大灣區其他地方多多合作，

范徐麗泰與警務處前處長李明逵等人陪同范駿華報名參選。范駿華表示，范太是以媽媽的身份到場支持，沒有其他原因。他形容，范太「由細到大都過好多招畀我，唔單止兩招」。他強調，范太沒有特別鼓勵或不鼓勵他從政，他對自己有信心，但都要保持平常心，最後結果由天決定。

10月31日，西九董事局成員伍婉婷報名參加立法會選委界選舉。（馮子健攝）

西九董事局成員伍婉婷冀延續前輩工作

西九文化區管理局董事局成員伍婉婷參選選委界，表示前輩推動的很多工作需要有人延續，十分願意在各類政策範疇付出。伍婉婷曾擔任灣仔區議員，做過地區工作。被問及為何不參與直選，她回應稱選委界面向全港，需要兼顧不同政策範疇，切合自己的工作。

經民聯工程界立法會議員盧偉國與前港姐冠軍向海嵐等人為伍婉婷站台。向海嵐表示，伍婉婷心繫社會，其身邊人不斷鼓勵她繼續從政，她今次參選令人感到開心。

11月1日，立法會選委界現任議員陳紹雄報名競逐連任。（馮子健攝）

陳紹雄爭取連任 政綱主打經濟多元、發展北都

現任選委界議員陳紹雄宣布競逐連任，表示政綱有包括推動創科及智慧城市，希望將北都打造成綠色低碳智慧地區，希望打造經濟多元，希望政府工務工程要考慮成本效益，要精打細算。他希望未來四年，可以將政綱一一落實，呼籲大家投票。港區全國人大胡曉明，經民聯主席盧偉國為他站台。

11月1日，港區全國人大代表樓家強報名參選立法會選委界。（馮子健攝）

港區人大樓家強：希望將香港聲音帶到國家

港區全國人大代表樓家強報名時指出，香港處於由治及興關鍵時刻，要共同實現香港經濟升級轉型、高質量發展，希望在議會了解國家及社會各界所需。他表示，希望利用人大這個身分，將香港社會的聲音帶到國家層面。

11月1日，海南國際仲裁院院長、執業大律師范凱傑報名參選立法會選委界。（馮子健攝）

海南國際仲裁院院長范凱傑加入選委界戰團

海南國際仲裁院院長、香港執業大律師范凱傑亦在今日交表參選選委界。他表示，過往出任不少公職，又有在內地工作擔任公職的經驗，可從國家視覺貢獻香港發展，希望利用立法會這個平台發揮更大作用。他透露自己取得20個提名，涵蓋旅遊、金融服務、三會等不同範疇人士。他明白選情非常激烈，會盡力爭取支持。