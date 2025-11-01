基本法頒佈35年｜陳國基：憲法與基本法令一國兩制成功實踐

署理行政長官陳國基今日（1日）出席紀念《基本法》頒布三十五周年研討會。他致辭時表示，國家《憲法》與《基本法》共同構成香港特別行政區的憲制秩序，令「一國兩制」成功實踐。「一國兩制」的根本宗旨，在於堅定維護國家主權、安全與發展利益，同時確保香港社會長期繁榮穩定。



（前排左六起）中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任劉光源、陳國基、全國政協委員、憲法和香港基本法推介聯席會議主席容永祺和其他嘉賓在活動合照。（政府新聞處）

特區會繼續增加社會各界對《憲法》和《基本法》的認識

陳國基表示，《基本法》對香港、國家以至全世界都具有重大意義的法律，把「一國兩制」政策以法律條文具體規定，為香港的長遠發展奠下了堅實基礎。三十五年來，《基本法》在實踐中不斷豐富和完善，確保「一國兩制」得以全面準確、行穩致遠地貫徹落實。

他期望基推會能繼續發揮引領作用，啓發更多愛國愛港、了解香港制度優勢的新一代，成為「一國兩制」事業的堅定建設者和可靠接班人。特區政府亦會繼續透過不同方式，增強社會各界對《憲法》和《基本法》的認識，並繼續推動國家安全教育，培養市民的愛國情懷，當中包括繼續組織各類活動和內地交流考察團，幫助年輕一代更深入了解國家發展大局。

最後，他趁機鼓勵愛國愛港、有志服務市民的朋友，積極爭取提名，盡早報名參選立法會選舉，並呼籲選民踴躍投票。