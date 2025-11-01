立法會選舉｜九龍西4人參選　民建聯鄭泳舜冀爭高票連任

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉提名期將於11月6日截止，民建聯鄭泳舜今日（1日）於旺角政府合署交表，參選九龍西區直選，立法會前主席曾鈺成到場支持。九龍西選區現已有4人參選。鄭泳舜表示，樂見有多位參選人，他指民建聯紮根社區，料以地區經驗及過往功績落實政綱，包括研究打通九龍西海岸及推動市區重建等。



民建聯鄭泳舜今日（1日）於旺角政府合署交表，參選九龍西區直選，立法會前主席曾鈺成到場支持。（林子慰攝）

鄭泳舜今（1日）於旺角政府合署交表參選，已是第三次參選九龍西直選立法會議員。他指出今屆政綱圍繞4大主軸，包括研究打通九龍西區10公里海岸，讓市民享受海濱；關注舊樓維修、重建；推動區內發展體育旅遊；關注市民勞工、社福及醫療福利。

鄭泳舜透露共得15個提名，分別來自不同界別，「九龍西區是很多元的社會，我們也希望有豐富的提名名單，爭取各方面的支持」。

被問如何看待區內競爭對手，他樂見有更多人願意服務社會，認為民建聯紮根社區逾20年，外加自身社區工作經驗亦不少，冀透過豐富的地區經驗及過往功績落實九龍西政綱。

立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成到場支持，呼籲街坊支持鄭泳舜高票連任。問及如何看待現屆立法會不少議員棄選，他認為是自然現象，每屆都會有，相信議員有自己原因。

現時九龍西選區共有4位參選人，包括西九新動力梁文廣、油尖旺區議員關煒曦、經民聯龐朝暉及民建聯鄭泳舜。