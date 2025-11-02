APEC峰會｜借落戶深圳推廣大灣區　田北辰料助香港提升國際地位

國家主席習近平昨日（1日）在韓國宣布，明年APEC峰會將於深圳舉行。實政圓桌立法會議員田北辰認為，APEC的主辦國能夠讓全世界認識，是向全球介紹大灣區以及香港的良機，「其實就話俾全世界聽，咩叫大灣區」。大灣區包括香港，而香港本身是一個特別的地區，沿用普通法，較與國際接軌；同時擁有完備的合約法，他認為任何來港投資者都會相信香港。



國家主席習近平昨日（1日）在韓國宣布，明年APEC峰會將於深圳舉行。（X@SpoxCHN_MaoNing）

APEC帶動認識北部都會區 帶動投資項目「益埋香港」

田北辰續指，香港與深圳是整個大灣區的「引擎」，一個對外、一個對內。香港向來擅長對外經商「打交道」、英文程度高、金融體系成熟，更是空運的航空樞紐，「老實講，香港嘅空運佢哋都要嚟睇睇，我哋點巴閉法，老實講，今日嘅機場已經同十年前好唔同啦。」

他相信透過APEC，可以帶動很多人來考察深圳、前海的發展，了解前海有鐵路直通香港，並認識正在招商引資的北部都會區。他表示，只要能帶動投資和項目來香港，可以商討減稅、免稅、土地等優惠，最終也會惠及香港，「乜都有得傾㗎嘛，咁梗係益埋香港啦，你去得深圳係咪？ 」

田北辰指，如果單靠香港自己向全世界說「全世界嚟香港啦」，效果肯定不如借助APEC在深圳舉行，整個大灣區一起向全球推廣「你哋嚟大灣區啦，大灣區好多地方俾你睇㗎」。（廖雁雄攝）

田北辰料助香港提升國際地位

他又指，如果單靠香港自己向全世界說「全世界嚟香港啦」，效果肯定不如借助APEC在深圳舉行，整個大灣區一起向全球推廣「你哋嚟大灣區啦，大灣區好多地方俾你睇㗎」。他相信香港能從中受惠，提升其國際地位。

此外，他指香港正計劃加大發展物流業，如洪水橋等地劃分土地供物流業使用，可與全球眾多物流公司「坐低傾」。龍鼓灘填海則用於發展綠色產業。他指這些發展計劃在立法會經常討論，但國際上卻很少人知道，香港可以藉此機會向他們展示。他認為，這次APEC在大灣區舉辦，對特首李家超也是很大的幫助。

另外，他又預料在APEC舉行期間，酒店、旅遊、餐飲、零售等行業都會被帶動向好。既能推廣深圳「好平好食」的特色，也能展現香港「好特別好高級」的一面，例如美酒佳餚等，對本港旅遊業發展會有很大幫助。