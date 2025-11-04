立法會投票日旅行團擬押後出發　持感謝卡報團研享折扣｜政圈風聲

【立法會選舉2025】旅遊界最近頻上新聞，都是與立法會選舉有關，數到近期有港隊巴黎奧運金牌得主江旻憓參戰旅遊界立法會議席，成為一時熱話。《香港01》獲悉，旅遊界正研究便利投票措施，原本有人提議12月7日立法會選舉投票日全行暫停出團一天，平衡後部分旅行社蘊釀投票日押後出發，主要涉及短線內地團，出發時間將延至中午或之後，令市民有時間早上投票。長線團則維持出發時間，消息人士解釋「例如新彊坐飛機一早出發，你點可以叫人延遲呢？」為鼓勵投票，多間旅行社研究向投票後獲發「感謝卡」的市民，提供報團折扣優惠。



2025立法會選舉12月7日舉行。（潘耀昇攝）

立法會選舉12月7日舉行，連日來，多個公私營機構發聲，呼籲合資格選民投票，並表明會便利員工在投票日投票，包括馬會、西九文化管理局、中電、房協等。四大地產商之中，最新有恒基地產呼籲員工踴躍投票，為所有員工提供半天假期，支持同事履行公民責任，選出愛國愛港的賢能之士，共同守護香港的繁榮穩定。

李嘉誠家族也有表態，幼子李澤楷透過其控股公司持有的電訊盈科，集團董事總經理許漢卿向員工發信，指香港是「我們的家」，這個「家」的公共基建、交通運輸、房屋規劃、醫療福利、教育制度等，都與立法會決策密不可分，投票是每位市民應盡的重要責任，展現對香港承擔的重要時刻。

11月3日，巴黎奧運女子重劍金牌得主江旻憓（（左五）報名參選立法會功能組別旅遊界，信和集團主席黃永光（左四）、馬來西亞首富郭鶴年之子郭孔華（左三）、美麗華集團首席營運總裁陳宗彝等人到場支持。（廖雁雄攝）

除此之外，站台支持江旻憓參戰旅遊界議席的信和集團主席黃永光，日前亦向全體員工發信表示，為支持員工履行公民責任，公司將給予所有同事半日假期，以便前往投票。

《香港01》獲悉，旅遊界正研究便利投票措施，數間旅行社蘊釀12月7日立法會選舉投票日，押後短線內地團出發時間至中午或之後，令市民有時間早上投票。（資料圖片）

立法會選舉投票日 旅行團擬押後出發

《香港01》獲悉，旅遊界正研究便利投票措施，數間旅行社蘊釀12月7日立法會選舉投票日，押後短線內地團出發時間至中午或之後，令市民有時間早上投票。知情人士透露，押後出發的主要是大灣區一兩日短線團，向來報團人數較多，「例如十一、二點先出發，等人投完票先」。

至於長線團會否有押後出發的安排，消息人士表示現階段沒有此考慮，「例如新彊坐飛機要一早出發，你點可以叫人延遲呢？」有知情人士坦言，如果日本團由早上延至下午出發，相信部分客人難以接受，讓大家自行選擇是最好。

消息人士相信不會全部旅行社參與，旨在鼓勵投票盡一分力，「有限錢，減幾廿蚊呀咁」，令市民受惠，去旅行更便宜。(黃浩謙攝）

為鼓勵投票，《香港01》獲悉，多間旅行社正研究市民只要持有投票後獲發的「感謝卡」，向相關旅行社報團時可享有折扣優惠，詳情有待拍板。消息人士相信不會全部旅行社參與，旨在鼓勵投票盡一分力，「有限錢，減幾廿蚊呀咁」，令市民受惠，去旅行更便宜。

為鼓勵投票，《香港01》獲悉，多間旅行社正研究市民只要持有投票後獲發的「感謝卡」，向相關旅行社報團時可享有折扣優惠，詳情有待拍板。（資料圖片）

今次是選舉改制後第二次立法會選舉，港府十分重視選民參與，特首李家超早前已開腔呼籲企業提供便利員工投票措施，政務司司長陳國基回應投票率時亦指「愈熱烈愈好」。全國僑聯前副主席盧文端提到中央希望香港市民用選票選好立法會，也相信會有高過上一屆立法會選舉的投票率，香港社會將出現前所未有選舉總動員。