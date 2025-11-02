立法會選舉｜電訊盈科發放半日有薪假　鼓勵選舉日當值員工投票

立法會選舉12月7日舉行，多間企業呼籲員工投票，其中電訊盈科向選舉日當值員工發放半日有薪假，鼓勵投票。集團董事總經理許漢卿向員工發信指，香港是「我們的家」，這個「家」的公共基建、交通運輸、房屋規劃、醫療福利、教育制度等，都與立法會決策密不可分，投票是每位市民應盡的重要責任，展現對香港承擔的重要時刻。



電訊盈科集團董事總經理許漢卿。

電訊盈科發放半日有薪假 鼓勵選舉日當值員工投票

許漢卿在信中表示，12月7日立法會選舉日，是大家攜手行動、展現對香港承擔的重要時刻，手中的一票，不僅是公民權利，更是每位市民應盡的重要責任。集團呼籲大家齊心踴躍投票，「體現我們社會的集體力量」，共同為香港美好明天貢獻。

2025立法會選舉12月7日舉行。（潘耀昇攝）

為鼓勵積極投票，集團將向12月7日當天需值班的員工發放半天有薪假期，方便同事有充足時間投票，實踐公民責任。至於需輪班的員工，部門主管會作出調配，確保相關同事方便投票，同時維持高水平服務。

信和集團半日假支持員工投票

連日來，多個公私營機構發聲，呼籲合資格選民投票，並表明會便利員工在投票日投票，包括馬會、西九文化管理局、中電、房協等，其中信和集團主席黃永光向全體員工發信表示，為支持員工履行公民責任，公司將給予所有同事半日假期，以便前往投票。