立法會選舉｜林定國：投入程度關係到中央對港看法　要讓中央安心

立法會換屆選舉12月7日舉行，特區政府一眾高官出動宣傳呼籲投票。其中，律政司司長林定國今日（9日）在社交平台表示，香港對選舉的支持與投入程度，關係到中央對香港的看法，強調要確保「一國兩制」行穩致遠，重要的是「讓中央對香港市民有信心、對香港發展感到安心」。保安局局長鄧炳強則一連兩日落區宣傳，今早他到中環碼頭一個選舉街站時，鼓勵一班青年「首投族」投票。



林定國：要令中央對香港市民有信心

林定國在社交平台表示，過去兩周出席多場活動期間，向來自商界、高等教育界，以及法律、會計、公司治理、建測規園、工程、牙醫等專業領域的代表，闡述立法會選舉的深遠意義，呼籲各界踴躍支持，並帶動親友共同參與，「為香港的未來盡一分力」。

他強調立法會選舉的結果，直接關係到香港的治理素質。

我們對選舉的支持與投入程度，也關係到中央對香港的看法。要確保「一國兩制」行穩致遠，很重要的一點是讓中央對香港市民有信心、對香港發展感到安心。 律政司司長林定國

律政司司長林定國（周令知攝）

林定國表示，這次立法會選舉是完善選舉制度後的第二次選舉，不僅是一次重要實踐，更是香港人向中央展示，在這個憲制秩序下，我們堅定支持落實愛國者治港原則下的選舉制度，而積極投票，不只是行使憲法權利，更與市民福祉息息相關。

鄧炳強鼓勵青年投票：參與香港未來

鄧炳強這兩日與團隊走進社區宣傳選舉，昨日（8日）在屯門市廣場參與「選舉進社區」巡迴展覽，形容氣氛熱鬧，他更趁機向市民講解投票安排，鼓勵踴躍投票。

他續指今早去中環碼頭支持選舉街站，遇到一班青年「首投族」，了解到他們希望青年聲音被聽見，「我立即鼓勵佢哋用手中一票，參與香港未來」。