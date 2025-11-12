北京國際仲裁院香港中心揭幕 毛樂禮﹕鞏固香港領先優勢
撰文：文維廣
出版：更新：
北京仲裁委員會在香港設立的首個境外機構，北京國際仲裁院香港中心揭幕，律政司副司長張國鈞、香港大律師公會主席毛樂禮等今天（12日）早上出席典禮。
毛樂禮表示，香港和北京的仲裁機構先後在兩地互設辦事處，加上國際調解院開幕，進一步推廣香港作為中立爭議解決地的形象及國際競爭力，香港在全球爭議解決版圖中穩佔重要席位，將鞏固香港作為國際法律及爭議解決服務中心的領先優勢。
第二十八屆京港洽談會一連兩日在香港舉行，有13場專題推介及投資洽談環節，聚焦金融科技及數字經濟等重點合作領域，並首設法律服務專題活動，期間宣布北京國際仲裁院香港中心揭幕。
隨著香港國際仲裁中心北京代表處去年成為首家進駐北京的境外仲裁機構，今次北京仲裁委員會在香港設立首個境外機構。獲邀出席洽談會的毛樂禮表示，香港及北京的仲裁機構互設辦事處，全面建立協作機制，搭建更緊密的交流橋樑，「標誌着兩地仲裁界邁向制度互通、人才合作的新里程」。
毛樂禮指仲裁員名單當中，不少是大律師公會的會員，反映香港大律師具備獨立及專業的仲裁知識和資格，香港在一國兩制下的普通法制度，以及國際仲裁經驗方面具獨特優勢，將吸引更多內地企業，在面對涉外糾紛時，選擇香港作為中立的爭議解決地，同時亦有利本地法律執業者參與更多涉及跨境商事仲裁案件，拓展執業領域。
大律師公會毛樂禮加拿大主持研討會 與英司法部國務大臣共商操守大律師公會赴加拿大法律論壇 毛樂禮望取經善用AI令業界恪守專業大律師公會辦國際會議商AI監管 毛樂禮：香港需建法律框架抗風險應立法禁追風逐浪？大律師公會毛樂禮：要平衡個人自由及兒童安全大律師公會赴倫敦法律年開啓禮 毛樂禮：礙法律界履職事件受關注大律師公會赴倫敦領袖會談 毛樂禮：司法獨立不受干擾十分重要