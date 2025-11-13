立法會選舉｜廣州有屋苑提供免費投票專車　直送港人業主福田過關

立法會選舉12月7日投票，當坊間關注公共交通營辦商當日會否提供免費乘車之際，多港人聚居的內地屋苑已踏出一步。《香港01》發現廣州祈福新邨，當天會安排免費專車，接載業主往返福田口岸，方便香港居民一早回港投票。政府早前透露，今屆選舉會設立鄰近邊境投票站。



根據資料，該屋苑的港人住戶比例高達八成。報名需登記香港身份證號碼、姓名和電話。若長者需要家傭或家人陪同，但同行者沒有香港身份證或並非選民，特殊情況下也可以考慮預留座位。負責的屋苑職員表示，不清楚贊助方，不過費用全免。目前廣州來往香港的非專營巴士成人票價一般約為75元。



廣州番禺祈福新邨將於12月7日立法會選舉投票日，為港人業主提供免費專車至福田口岸。（讀者提供）

廣州屋苑免費投票專車 上下午各一班直送港人福田過關

提供免費投票專車的屋苑，是位於廣州番禺的祈福新邨，1991年由祖籍廣東廣州番禺的港商彭磷基開發。屋苑外張貼大型橫幅宣傳香港立法會選舉，並有電子顯示屏宣傳當天業主可免費乘搭專車返港投票，旅遊巴由祈福集團特別安排。

據《香港01》向負責職員了解，服務是為方便港人業主於12月7日往返香港投票，費用全免，早上9時發車，「送到福田口岸後，自行過關去投票，或者回家」，不清楚贊助方。目前廣州來往香港的非專營巴士成人票價一般約為75元。

職員又表示，當天下午三時設有回程專車，有需要可報名，手續包括登記香港身份證號碼、姓名、電話、地址。被問專車是否只有兩個上述班次，職員指會根據報名人數安排車輛。

非選民也可乘搭？職員：照顧者可以考慮

如果乘搭專車的業主是長期病患者或長者等人士，需要人陪同出入，即使沒持有香港永久居民身份證及選民資格，可否陪同乘車？職員回覆稱會登記該情況，協助提出申請。

至於不持選民身份可否乘車，職員表示：「特殊情況可以考慮。確實需要人照顧的，又沒有其他人陪同，工人可能是國內身份，也可以考慮幫他（照顧者）預留一個座位」，要向屋苑確認後再答覆。