立法會選舉｜九龍西辯論人口結構與產業佈局　候選人積極互問

【立法會選舉2025】特區政府牽頭舉辦的第六場選舉論壇在今日（13日）下午舉行，五名九龍西選區候選人出席，包括沒有申報政治聯繫的區議員關煒曦、沒有申報政治聯繫的慈善機構總幹事劉愛詩、爭取連任的西九新動力梁文廣、經民聯龐朝輝、爭取連任的民建聯鄭泳舜。



論壇設有大會提供主題的辯論環節，昨日在其他分區論壇上主持人多次「溫提」各候選人可向其他人提問，來到九龍西，幾位候選人都把握機會，整個辯論環節不斷有提問或回應問題，更有候選人在三十秒時限內不僅完成回應，還向其他人提問，亦有候選人在三十秒內一次過回應兩條問題。



被問如何把握灣區融合機遇 五候選人各有見解

九龍西提問環節的第一條問題是社會各界如何把握灣區融合發展帶來的機遇。關煒曦指特色旅遊路線可以帶動商業，倡議政府把握旅遊經濟的好處。劉愛詩認為把握機遇解決人口老化問題，灣區養老計劃結合了灣區環境及香港的護老臨床經驗，讓長者多選擇。梁文廣表示要發揮引進來走出去，會爭取高鐵靈活性擴大，實現高鐵「地鐵化」。龐朝暉認為香港如果有新的公私營合作方法，與大灣區醫院合作，可以降低公營醫療費用。鄭泳舜指，譬如全運會是好機會讓大灣區城市交流，希望繼續推動類似互動。

九龍西候選人鄭泳舜團隊。（鄭子峰攝）

九龍西候選人龐朝輝團隊。（鄭子峰攝）

九龍西候選人梁文廣團隊。（鄭子峰攝）

九龍西候選人劉愛詩團隊。（鄭子峰攝）

九龍西候選人關煒曦團隊。（鄭子峰攝）

促進社區精神健康 加強康健中心、家庭支援成解方

問題二與促進社區精神健康措施有關，候選人被問及如何加強預防及支援網絡。鄭泳舜指，希望縮短輪候精神科時間、康健中心有進步空間。龐朝暉表示香港精神健康問題嚴重、自殺率較高，照顧者受到壓力不容忽視，公私營合作可以加強精神科服務。梁文廣表示，要建立全面支援網絡，地區康健中心要設精神健康支援服務，為居民免費評估，以及爭取五年一次全港性精神健康調查。劉愛詩表示，九龍西有4.9萬個劏房，住戶精神健康受到影響，促建立精神健康測試電子平台，提供情緒支援建議。關煒曦則認為精神健康有隱蔽性，倡議推行家長教育、家庭支援措施，希望家庭、社區、學校三方努力。

多輪跟進發言期間有人發問 各人用盡三十秒跟進發言

辯論環節議題是，九龍西人口結構與產業佈局十分多元，如何促進佈局及行業協同發展，促進市民幸福感及共融。梁文廣表示要強化非華語學生的支援，並率先向其他候選人提問，問鄭泳舜有否推動少數族裔了解國家的情況。鄭泳舜回應，要尊重少數族裔，過去都有推動清真飲食。

劉愛詩表示醫療健康生活重要，問身為醫生的龐朝輝如何縮減九龍西醫院輪候狀況；及後梁文廣同樣問龐，如何減少醫療輪候時間。龐一併回應，指醫院資源不足要增加人手，做好家庭專科轉介。

及後，鄭泳舜問劉愛詩，過渡性房屋可能應用時間比較短，如何可以善用資源？劉表示公帑要用得其所，可以重用箱子做婦女互助中心提供價值。

梁文廣則問關煒曦對小販發展有何建議？鄭泳舜先回應關煒曦的提問，然後在同一輪發言向關煒曦提問，九龍西有什麼方法幫他們處理舊樓問題，是否要資助？關煒曦先回應梁文廣，指要平衡好街道關係，要拆牆鬆綁；再回應鄭泳舜，認為要舊樓最重要滲水問題，希望查找源頭。