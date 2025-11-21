立法會選舉｜勞福局和社署「洗樓」籲投票　發展局兩常秘落區宣傳

立法會換屆選舉12月7日舉行，政府全力推動投票。社署署長杜永恒聯同兩位副署長關淑儀和梁綺莉向社署辦公室「洗樓」和「落區」宣傳行動，分頭走訪胡忠大廈社署總部及各區福利辦事處，呼籲同事以身作則用好公民權利，選出最具能力和魄力的代議士，勞工及福利局常任秘書長劉焱也有參與。



發展局常秘劉俊傑（工務）劉俊傑及常任秘書長（規劃及地政）何珮玲近日也出動，到訪多個地點及出席不同場合，全力呼籲市民、建造業界及發展局同事，在12月7日總動員投票。



勞工及福利局常任秘書長劉焱（右一）參與社署辦公室「洗樓」行動。

社署署長杜永恒（左一）向社署辦公室「洗樓」，呼籲同事以身作則用好公民權利，選出最具能力和魄力的代議士。

勞福局在社交媒體發文指出，社署團隊龐大，共有十三個分科，服務單位遍布全港各區。今次「洗樓」和「落區」行動，勞福局常秘劉焱抽空參與，讓政策局和部門管理層親身探訪各科各組各區的同事，了解區情之餘，更是一個寶貴機會聽聽前線同事的意見，從而更好地規劃部門未來的工作方向。

勞福局指出，許多組別的辦公室都作出與選舉有關的特別布置，其中有「牆畫」、自家製橫額掛飾、甚至選舉吉祥物「票箱家族」電腦主題wallpaper。

有社署辦公室砌出「牆畫」，署長杜永恒（左一）指着提醒同事12月7日投票。

另外，發展局常秘劉俊傑於11月14日及18日，到訪發展局工務科各樓層辦公室和香港文物探知館，呼籲公務員同事以身作則，踴躍投票；20日在建造業零碳天地與多位建造業界領袖會面交流，他在會上鼓勵業界領袖繼續動員行業力量，積極支持是次選舉。

發展局常秘劉俊傑(前中)於11月14日及18日，到訪發展局工務科各樓層辦公室和香港文物探知館，呼籲公務員同事以身作則投票。

發展局11月20日在建造業零碳天地舉行大型響應立法會選舉投票。

另一常秘何珮玲近日到訪規劃署、城市規劃委員會和地政總署測繪處，呼籲同事和城規會成員積極投票，今日（21日）也在展城館與到訪的恒生大學社會科學系學生交流，派發宣傳單張，鼓勵他們投票。

發展局常秘何珮玲（前右）近日到訪規劃署、城市規劃委員會和地政總署測繪處，宣傳12月7日立法會選舉。