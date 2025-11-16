立法會選舉｜選委界論壇何敬康唱《洋紫荊》　盼齊心令香港更自豪

【立法會選舉2025】政府舉辦的立法會「愛國者同心治港」選舉委員會界別論壇，今日（16日）在伊利沙伯體育館舉行。其中，新民黨選委界立法會議員何敬康，自我介紹環節即席獻唱歌手許冠傑的《洋紫荊》幾句歌詞，寓意希望齊心令香港更自豪。他說，多代香港人為香港創造多個經濟高峰，希望可以進入立法會捍衛香港法治，「食住個勢」建立亞洲最佳文創體育旅遊娛樂盛事之都，承諾會向國家建議聯同大灣區申辦奧運。



11月16日，政府舉辦的立法會「愛國者同心治港」選舉委員會界別論壇，在伊利沙伯體育館舉行。各選委界候選人都有出席。（夏家朗攝）

論壇上，爭取連任的何敬康參選口號和目標是「令香港更自豪！」他說，過去幾十年，一代又一代香港人以不懈努力，為香港創造一個又一個經濟奇蹟、一個又一個的高峰，為香港這個家感到自豪。他希望透過繼續在立法會服務，繼續捍衛香港法治，堅守一國，同時凸顯兩制優勢，保留香港國際特色。

爭取香港成爲不只係世界前三，而係挑戰全球第一國際金融中心地位，食住個勢建立亞洲最佳既文創體育旅游娛樂盛事之都，向國家建議香港連同大灣區申辦奧運。 立法會選舉選委界候選人何敬康

何敬康說，他的願景是建設一個以民爲本，進一步無障礙流動的大灣區四通八達交通網絡，推動香港未來高質量、高增值發展，改善社會管治效能，改善民生配套及促進銀髮經濟等。

11月16日，政府舉辦的立法會「愛國者同心治港」選舉委員會界別論壇，在伊利沙伯體育館舉行。圖為新民黨何敬康。（直播截圖）

何敬康唱許冠傑《洋紫荊》 盼齊心令香港更自豪

他希望利用過去一屆立法會累積的經驗，聯同新一屆立法會議員更好配合特區政府，建設一個較過去任何時間更加美好的香港。其後，何敬康即席獻唱歌手許冠傑的《洋紫荊》幾句歌詞，寓意希望大家齊心協力令香港更自豪。

在香港，你我的家鄉香港，艷麗洋紫荊到處盛放，滿眼儘是好風光。 許冠傑《洋紫荊》歌詞

何君堯：我同每個政黨都夾

另一名候選人何君堯表示，自己報稱沒有政治聯繫，但其實主張「不分你我」，在愛國者新治港局面下，形容大家是「共坐一條船」，要一起揚帆出海、同心同德。何君堯形容自己跟每個政黨都合得來，包括經民聯、新民黨等，坦言2019年「黑暴」期間與各界同心協力挽救香港。他形容在第七屆立法會為老弱傷殘、市民排除萬難，如當選將實幹敢言，確保香港繼續前行。