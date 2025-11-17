立法會選舉｜論壇暈倒李清霞自言｢鋼鐵霞｣　過勞無食飯血壓低出事

【立法會選舉2025】政府上周六（15日）牽頭舉辦的「愛國者同心治港」港島東選舉論壇上，民建聯候選人李清霞發言期間暈倒離場，送院治理。她今天（17日）重出江湖企街站，解釋當天因為選舉工程過度操勞，加上未及時吃午飯，導致血壓低暈倒。她說自己的平時的花名是「鋼鐵霞」，但身體不是鐵做，以後會按時進食。



11月17日，選舉論壇暈倒的民建聯港島東候選人李清霞重出江湖企街站。（李清霞FB）

李清霞自言「鋼鐵霞」 過勞無食飯血壓低出事

李清霞在Facebook答謝大家支持和關心，因日前在論壇上暈倒並送院，讓大家擔心。她透露，當天只是因為選舉工程過度操勞，加上事忙未及時吃午飯，導致血壓底暈倒。

11月17日，選舉論壇暈倒的民建聯港島東候選人李清霞重出江湖企街站。（李清霞FB）

她說，雖然平時團隊會向她笑言「話我好似鋼鐵咁，叫我做鋼鐵霞，但係身體都真係唔係鐵做嘅」，所以以後無論多忙碌，都一定會及時進食，補充能量，未來會以百分之百最佳狀態，繼續投入選舉。

11月17日，選舉論壇暈倒的民建聯港島東候選人李清霞重出江湖企街站。（李清霞FB）

港島東候選人李清霞（黃寶瑩攝）

11月15日，立法會選舉港島東直選五位候選人參加政府主辦的論壇，民建聯李清霞介紹政綱時身體不適，隨後被護送離場。（黃寶瑩攝）

11月15日，立法會選舉港島東直選五位候選人參加政府主辦的論壇，民建聯李清霞介紹政綱時身體不適，隨後被護送離場。（黃寶瑩攝）

港島東論壇李清霞發言時暈倒離場

上周六（15日）的港島東選舉論壇上，各候選人順序介紹政綱，最後一個上場的李清霞在發言時突然稱「唔好意思呀」，露出痛苦表情。論壇隨即中斷，工作人員上前協助，其他候選人亦紛紛走到李清霞身邊慰問。及後，李清霞坐在輪椅上，由民安隊護送離場，論壇亦恢復舉行。

港島東候選人李清霞（黃寶瑩攝）

港島東候選人。（黃寶瑩攝）

港島東其他候選人包括工聯會吳秋北、民建聯植潔鈴、新民黨郭浩景及自由黨阮建中。

李清霞昨晚在Facebook報平安，稱自己身體不適暈倒，「對不住大家了。」（李清霞FB)

李清霞：對不住大家了 遵從吩咐休息靜養

李清霞當天晚上在Facebook報平安，稱自己身體不適暈倒，「對不住大家了。」她多謝在場的候選人、主辦方、義工、街坊、黨友即時伸出援手，讓她得以及時送院檢查治療，並前往醫院探望。她說，已遵從醫生吩咐休息靜養，身體好轉會盡快與大家見面。

今天早上李清霞原定要出席筲箕灣東區文化廣場舉行的誓師大會，她說十分抱歉因身體不適，需要延期。（李清霞FB)

李清霞缺席競選活動

昨天（16日）早上李清霞原定要出席筲箕灣東區文化廣場舉行的誓師大會，她說十分抱歉因身體不適，需要延期，如有新日子會另行邀請，敬請原諒。

民建聯港島東立法會議員梁熙表示，民建聯港島東團隊到醫院探望，見到李清霞慢慢清醒，感到放心。（梁熙FB）

梁熙：人冇事，先做到世界冠軍嘛

民建聯港島東立法會議員梁熙表示團隊到醫院探望，見到李清霞慢慢清醒，感到放心。他說，連日的選舉工作不容易，提醒她要先照顧好自己身體，「人冇事，先做到世界冠軍嘛！」