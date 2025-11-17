立法會選舉｜醫療衞生界論壇盧寵茂現場觀戰　讚氣氛非常好

【立法會選舉2025】第八屆立法會選舉醫療衞生界兩名候選人林哲玄與梁禮賢，今日（11月17日）下午出席政府牽頭舉行的「愛國者同心治港」選舉論壇，新發展銀髮經濟、職專教育、如何善用科技提升醫療服務水平等問題發表意見。醫務衞生局局長盧寵茂、衛生署署長林文健、醫管局主席范鴻齡及行政總裁李夏茵等人出席。盧寵茂形容現場氣氛非常好，對他作為醫衞界選民在12月7日如何投票有很大幫助。



11月17日，立法會醫療衞生界候選人林哲玄（左）與梁禮賢出席選舉論壇。（夏家朗攝）

林哲玄：希望在各區設大型日間中心照顧長者

「愛國者同心治港」論壇今日起輪到28個功能界別候選人較量，與地區直選最大分別是侯選人之間不設辯論及追問環節，而是各自回應必答提問及抽籤回答問題。醫衞界必答題包括及銀髮產業及如何提升職業專才教育的社會認受性以吸引年輕人。

現任醫衞界議員、外科醫生林哲玄表示，希望在全港各區設立大型日間中心照顧長者，以及藉助醫療融資改革，以分層資助將錢用於真正有需要的病人，建立真正智慧醫療減輕工作量等。他又提到，職專教育要做好對接，確保學員找到工作，並且提供上升階梯。

11月17日，立法會醫療衞生界候選人林哲玄與梁禮賢參加選舉論壇，握手合照。（夏家朗攝）

梁禮賢：職專教育須提高向上流動機會

身為放射科醫生的梁禮賢則表示，推動社區與家居照顧是應對社會老齡化的其中一個大方向，可利用遠端醫療工具更好的協助和監察長者需要。對於職專教育，他認為要與業界更好地溝通，避免浪費人力，同時需要提高向上流動的機會。

11月17日，立法會醫療衞生界候選人林哲玄（左）與梁禮賢參加選舉論壇，醫務衞生局局長盧寵茂到場觀戰。（夏家朗攝）

11月17日，立法會醫療衞生界候選人林哲玄與梁禮賢參加選舉論壇，醫管局主席范鴻齡到場觀戰。（夏家朗攝）

盧寵茂在出席論壇後形容，現場座無虛席，相信有超過370人參加。他稱讚論壇氣氛非好好，討論亦相當激烈。他強調，自己首先是以一名醫療衞生界選民的身份出席，很開心可以通過論壇了解兩個候選人的政綱、抱負及理念，對投票有很大幫助。他又以醫衞局長身份呼籲業界選民積極投入選舉。